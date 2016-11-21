Boeing и Airbus проследят за пассажирами

Авиакомпании Boeing и Airbus поддержали идею депутата Госдумы Николая Ковалева оборудовать самолеты системой видеофиксации происходящего на борту и в онлайн-режиме передавать картинку на землю, пишет ТАСС со ссылкой на ответы компаний, которые те написали на запрос депутата.

«Мы поддерживаем международное сотрудничество, направленное на повышение уровня авиационной безопасности путем создания эффективных, экономичных и надежных бортовых систем и технологий, позволяющих вести видеонаблюдение и передавать на землю», - пишет директор по авиационной безопасности Boeing Джеймс Вейсетка.

«Мы были бы очень рады обеспечить сопровождение и консультационную поддержку, с тем чтобы помочь Госдуме выработать реалистичные варианты решения данной проблемы с учетом сдерживающих факторов промышленного и операционного характера», - пишет депутату вице-президент Airbus Кристофер Бакли.

Для введения видеофиксации происходящего на борту самолетов российских авиакомпаний все готово, рассказал Ковалев. «Я прогнозирую, что это может произойти в 2018 г.» (его цитирует РБК).

Речь идет не только о разовых инвестициях по установке веб-камер, но и строительстве соответствующей инфраструктуры на земле - для приема и обработки сигнала, говорит аналитик «Атона» Михаил Генелин. Он считает, что придется также оплачивать передачу видеосигнала, в конечном счете эти затраты могут лечь на конечных пользователей - пассажиров. Зато в случае неподобающего поведения пассажиров на борту у правоохранительных органов будут неопровержимые доказательства для суда. В расследовании авиакатастроф это вряд ли поможет, так как основную роль здесь играют данные черных ящиков, говорит эксперт.

Проект по оснащению веб-камерами самолетов разработан Минтрансом при участии МВД и ФСБ. Авиакомпании уже оценили, во сколько обойдется установка камер в самолетах: каждый самолет нужно будет оснастить как минимум 10 камерами - в пассажирском салоне и кабине пилота, а также устройствами для спутниковой связи, и обойдется это в $350-700 000, писал «Интерфакс» со ссылкой на заключение оценки регулирующего воздействия, которое дали «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и прочие компании.

На оплату трафика для передачи данных c одного воздушного судна потребуется $300-400 в минуту. Кроме того, установка оборудования из-за изменения аэродинамических характеристик может повлечь увеличение расхода топлива - 756 000 руб. в год на один самолет, или 569 млн руб. на все самолеты, эксплуатирующиеся в России.