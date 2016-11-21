Группа «Русагро» заморозила строительство 100 га теплиц

Один из крупнейших агрохолдингов – группа «Русагро» Вадима Мошковича - сообщил о заморозке проекта строительства тепличного комплекса за 24 млрд руб.; причина – низкий уровень господдержки сельского хозяйства на 2017 г. Такое решение принял совет директоров компании 18 ноября, отмечается в ее сообщении. «Компания не может рассчитывать на получение всех льгот, таких как субсидирование процентных ставок и возмещение капитальных затрат, в полном объеме», - пояснила директор по инвестициям «Русагро» Светлана Кузнецова.

Бюджетом на 2016 г. предполагалось направить на реализацию программы развития АПК 237 млрд руб., однако из-за кризиса и сокращения бюджетных расходов в этом году на эти цели выделено на 9% меньше – 214,8 млрд руб. В проекте бюджета на 2017 г. финансирование заложено на уровне 204,5 млрд руб.

«Русагро» планировала построить теплицы на 100 га в Тамбовской области и выращивать там огурцы, помидоры и салат, рассказывал гендиректор холдинга Максим Басов «Ведомостям» в декабре 2015 г. По словам Кузнецовой, мощность первого тепличного комплекса должна была составить около 90 000 овощей в год. Всего «Русагро» рассчитывала построить 300 га теплиц и стать крупнейшим в стране производителем тепличных овощей с долей рынка в 20%, говорил тогда Басов.

Впервые о том, что «Русагро» займется тепличным бизнесом, «Ведомости» писали в декабре 2015 г. Тогда Басов рассчитывал построить 300 га теплиц и стать крупнейшим в стране производителем тепличных овощей с долей рынка в 20%. Планировалось, что до 30% средств компания вложит самостоятельно, а остальное будут банковские кредиты. Кроме того, группа рассчитывала на господдержку в виде субсидий на возмещения процентной ставки по кредитам и по возврату 20% капитальных затрат.

Проект заморожен на стадии подготовки участка в 100 га к строительству, продолжает Кузнецова, поэтому больших затрат группа не понесла.

Представитель Минсельхоза пока на запрос «Ведомостей» не ответил.

Ранее - также из-за проблем с выделением средств господдержки - о переносе сроков строительства оптово-распределительного центра в Новосибирской области за 16,5 млрд руб. заявил гендиректор холдинга «Росагромаркет» (создан Proxima Capital Group и девелопером «Ермак») Богдан Григорьев. Из-за трудностей с федеральным бюджетом Минсельхоз отложил отбор проектов по ОРЦ до конца 2016 г., пояснял тогда Григорьев. Если государство одобрит господдержку для компании, то на стройку она планирует выйти весной 2017 г., уточнил представитель «Росагромаркета». Прежде холдинг планировал строительство на II квартал 2016 г.