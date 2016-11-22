«Алросе» удалось удвоить продажи алмазов в III квартале

И заработать 68,9 млрд рублей, что на 70% больше, чем в прошлом году

В III квартале «Алроса» продала 8,3 млн каратов алмазов (почти в 2 раза больше, чем за III квартал 2015 г.), сообщила компания. Она заработала 68,9 млрд руб., это на 70% больше, чем за III квартал 2015 г. (в сравнении со II кварталом продажи упали на 14% в каратах и на 18% в рублях).

В июле – сентябре у «Алросы» был повышенный спрос со стороны российского рынка – 13,7 млрд руб., на 35% больше, чем годом ранее (на отечественный рынок у компании пришлось 20% продаж). Почти кратно вырос спрос от огранщиков из Индии (там было продано сырья на 11,1 млрд руб., годом ранее – всего на 6,1 млрд руб.).

Всего за три квартала компания заработала 255,6 млрд руб. (рост – 48%), EBITDA выросла на 67% до 150 млрд руб., говорится в отчете. Маржинальность по EBITDA «Алросы» составила за январь – сентябрь 52%, это исторический рекорд. Летние продажи «Алросы» аналитики Raiffeisenbank оценивают позитивно. «Одним из факторов поддержки продаж могла стать отмена 6,5%-ной экспортной пошлины на алмазное сырье с 1 сентября. В ожидании повышения внутренних цен российские огранщики обеспечили повышенный спрос в августе», – пишет в обзоре аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская.

«В июле и августе действительно был хороший спрос на российском рынке из-за ожидания роста цен», – подтверждает источник, близкий к компании. А в сентябре, по словам собеседника, «Алроса» смогла подобрать востребованную продукцию для стоков, за счет этого увеличить продажи и реализовать часть алмазов, скопившихся на складах с 2015 г. В прошлом году «Алроса» добыла 38,3 млн каратов, из них на складах остался 21% добычи (8,3 млн каратов), по итогам первых девяти месяцев продано было 30 млн каратов, добыто – 27,9 млн. Будет ли в связи с возросшим спросом компания корректировать прогнозы по добыче, представитель «Алросы» не говорит. В начале года правление компании снизило прогноз добычи на 3,3% к 2015 г. до 37 млн каратов.

Прошлый год был очень тяжелым для алмазодобытчиков из-за огранщиков, которые испытывали финансовые трудности по причине критичного падения прибыльности огранки и переизбытка нереализованных запасов, отмечает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Продажи «Алросы» в III квартале 2015 г. по сравнению с 2014 г. упали на 35% до 4,9 млн каратов. «В конце 2015 г. «Алроса» и De Beers снизили цены на алмазы на 15%, а также разрешили гранильным компаниям закупать менее 50% от выставленных лотов. Это дало возможность перезапустить рынок», – считает Сосновский. В 2016 г. рынок вернулся к нормальному уровню продаж и мы видим рост с низкой базы 2015 г., говорит он.

«Алроса» планировала к 2018 г. удвоить продажи алмазов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря открытию Евразийского алмазного центра в Свободном порту Владивостока, однако это удалось сделать уже по итогам III квартала 2016 г.: продажи в Китае увеличились на 90% до 3 млрд руб., на столько же вырос сбыт и в ОАЭ – до 3 млрд руб. По-прежнему большую часть продукции компания направляет в Антверпен, на продажи в Бельгии пришлось 42% выручки за минувший квартал, или 29 млрд руб.

В октябре спрос на алмазы был хороший, говорит Ализаровская, возможно, и предновогодние продажи будут неплохими. В октябре 2016 г. «Алроса» продала алмазов на $430,8 млн, раскрывала компания (28 млрд руб. по текущему курсу).