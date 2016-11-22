На одном из крупнейших месторождений нефти в мире – Кашаганском – началась добыча

Казахстан начал коммерческую добычу нефти на Кашаганском месторождении в Каспийском море, сообщил министр энергетики страны Канат Бозумбаев: «1 ноября проект «Кашаган» вышел на уровень коммерческой добычи, или, другими словами, уровень добычи более 75 000 барр. в сутки» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Это уровень, который предусмотрен в соглашении о разделе продукции. Выход на уровень коммерческой добычи юридически наступает, «когда затраты, которые несет подрядчик, становятся возмещаемыми». «Это означает, что он из этой стоимости добываемой нефти, если что-то сломалось, поставит на возмещение», – объяснял в октябре Бозумбаев. Представитель консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) не ответил на запрос.

По состоянию на 19 ноября на Кашагане добыто более 450 000 т нефти, а до конца года планируется добыть 1,1 млн т, добавил министр. План производства на 2017 г. – от 4 млн до 8 млн т, сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства. Пик добычи первой фазы разработки в 2020 г. составит 13 млн т.

Кашаган разрабатывает NCOC, акционерами которого являются Agip, Shell, Total, CNPC, KNG, ExxonMobil, Inpex, «Казмунайгаз». Геологические запасы Кашагана оцениваются в 35 млрд барр., из которых от 9 млрд до 13 млрд барр. извлекаемые, говорится в материалах NCOC. Это крупнейшее нефтяное месторождение после открытого более 45 лет назад Прадхо-Бей на Аляске, сообщала компания.

Начать добычу на Кашагане сначала планировалось в 2005 г., но сроки сдвигались. Участники проекта объясняли это сложностью разработки. Добыча началась 11 сентября 2013 г., но вскоре из-за прорыва газопровода была приостановлена. Консорциуму пришлось менять газо- и нефтепровод. Новый запуск состоялся 28 сентября 2016 г., экспорт начался 14 октября. Нефть месторождения транспортируется по трубопроводам Каспийского трубопроводного консорциума и Атырау – Самара и дальше направляется к порту Усть-Луга.

Капиталовложения в первый этап освоения Кашагана – около $50 млрд, это один из самых дорогостоящих нефтяных проектов в мире. Акционерам будет непросто вернуть инвестиции, учитывая прогнозы цен на нефть, считают аналитики Fitch. «Есть вероятность, что консорциум отложит потенциальное расширение проекта или не будет приступать к нему, если не произойдет более сильного восстановления цен на нефть, с учетом его сложности и более консервативного подхода к мегапроектам со стороны нефтяных мейджоров», – говорится в сообщении агентства. Себестоимость кашаганской нефти, по данным «Казмунайгаза», составляет примерно $100/барр. «Сегодняшняя цена на уровне $50/барр. нас устраивает», – говорил президент страны Нурсултан Назарбаев.

Казахстан старается не потерять долю на мировом рынке, но его добыча падает три года подряд (см. график). «Добыча на Кашаганском месторождении будет способствовать тому, что страна останется важным поставщиком нефти в Европу и Китай, так как добыча на зрелых месторождениях падает», – считает Fitch. В этом году Казахстан вряд ли сможет увеличить добычу, полагает аналитик «Сбербанка CIB» Валерий Нестеров. «В перспективе Кашаган поддержит общую добычу страны. Большие надежды возлагаются на следующий этап разработки, а также увеличение добычи на Тенгизском месторождении», – говорит он. В мае Бозумбаев в интервью WSJ рассказывал, что консорциум компаний (в проекте участвует «Лукойл») намерен инвестировать в Тенгиз до $37 млрд. Это будет одна из первых крупных инвестиций в отрасли с начала обвала цен на нефть. На Тенгизском месторождении сейчас добывается около 500 000 барр. нефти в день (25 млн т в год).

Кашаган наращивает добычу накануне встречи ОПЕК 30 ноября, на которой будет обсуждаться возможное замораживание добычи. Казахстан намерен участвовать в переговорах картеля в качестве наблюдателя. «Речи об ограничении добычи на Кашагане быть не может вообще, потому что есть обязательства. Огромные средства вложены, никто ограничивать этого не будет», – говорил Бозумбаев. В этом году нефть Кашагана не повлияет на мировые цены на нефть, а в 2017 г. возможно незначительное влияние, отмечает Нестеров.