«Лукойл» добывает нефть с газом на новом месторождении

У «Лукойла» возникли проблемы с геологическим строением Пякяхинского месторождения, где в конце октября началась промышленная добыча, рассказал вице-президент «Лукойла» Илья Мандрик на конференции «Дни Арктики в Москве». Пякяхинское месторождение находится в Ямало-Ненецком округе, его запасы – 253 млрд куб. м газа, 69 млн т нефти и 16 млн т конденсата. «Специфика геологического строения и сложности освоения Пякяхинского месторождения связаны с наличием газовых шапок на месторождениях с нефтяными оторочками», – рассказал Мандрик. Основная проблема такого строения – прорывы газа. По проекту предполагается освоение нефти до газа, поэтому прорывы накладывают большой отпечаток на проектную документацию, отметил топ-менеджер. В частности, из 100 пробуренных на месторождении скважин половина – сложные горизонтальные многозабойные. Представитель «Лукойла» от комментариев отказался.

«Возможно, газ идет вместе с нефтью примерно как попутный нефтяной газ (ПНГ)», – говорит сотрудник крупной нефтегазовой компании. Можно ли этот газ поставлять «Газпрому» сразу или придется строить установку по его утилизации, зависит от состава сырья, но скорее всего понадобится установка, добавляет он. Если «Лукойл» неожиданно стал добывать газ вместе с нефтью, скорее всего компании придется обходиться с таким газом, как с ПНГ: сжигать и платить штрафы или строить установку, чтобы выделить сухой отбензиненный газ (для «Газпрома») и ШФЛУ (для нефтехимии), говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Газоперерабатывающий завод на 1 млрд куб. м газа может стоить около $500 млн – $1,5 млрд, небольшая установка на 50 млн куб. м – около $80 млн, оценивает научный директор «Инфра технологий» Владимир Мордкович. Газ можно также закачивать в пласт – примерно $100 млн за 1 млрд куб. м, оценивает эксперт.

Промышленная добыча нефти на Пякяхинском месторождении началась в конце октября, до конца года «Лукойл» планирует запустить программу добычи газа. В 2017 г. «Лукойл» намерен добыть на месторождении 1,5 млн т нефти и 3 млрд куб. м газа. Пика добычи в 1,7 млн т нефти и конденсата компания планирует достичь к 2021 г. и удерживать до 2029 г. Газ уже законтрактован «Газпромом», говорил в апреле вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Нефтяная оторочка обычно имеет большую ценность и ее добывают в первую очередь, отмечает Нестеров. Если из-за прорывов упадет пластовое давление, могут упасть и дебиты скважин, в любом случае «Лукойлу» придется пересматривать план добычи, считает аналитик. Если месторождение даст больше газа, чем планировалось, проблем со сбытом возникнуть не должно благодаря контракту с «Газпромом», говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов.