Gett обогнал «Яндекс.Такси» по числу городов присутствия

Со вторника, 22 ноября, сервис онлайн-заказа такси Gett (ранее Gettaxi) начал работать в 29 новых для него городах России, рассказала «Ведомостям» представитель Gett в России Алена Балакирева. До этого Gett, основанный израильским предпринимателем Шахаром Вайсером, работал в 30 российских городах. В начале сентября сервис запустился во всех городах-миллионниках. Представитель сервиса тогда рассказывал о планах компании потратить за ближайший год на развитие около $100 млн. О привлечении инвестиций именно на такую сумму Gett договаривается со «Сбербанк CIB», рассказывали на прошлой неделе источники «Ведомостей».

Крупнейший по размеру рынок, на котором начнет работать Gett, – Владивосток. Сервис оценивает размер рынка таксомоторных перевозок в этом городе в 1,3 млрд руб. при населении чуть более 600 000 человек с учетом города-спутника Артем, говорит Балакирева. Второй по размеру новый рынок Gett – Саратов с городом-спутником Энгельс – оценивается компанией в 1,1 млрд руб. при населении 950 000 человек.

В основном Gett, по словам Балакиревой, выходит в города с населением около полумиллиона человек – Курск, Оренбург, Иркутск, Хабаровск, Ижевск и др. Но в списке есть и небольшие города с населением около 300 000 жителей, например Саранск, Орел, а также небольшие курорты – Пятигорск, Ессентуки, Минводы и Кисловодск, добавляет она.

Емкий рынок 441 миллиард рублей в такую сумму оценивался российский рынок такси-перевозок в конце 2015 г., по данным Аналитического центра при правительстве России

Пока основную долю выручки сервису по-прежнему приносят Москва и Петербург, крупнейшие из региональных рынков – Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, говорит она, не называя конкретных цифр.

До сих пор крупнейшим онлайн-сервисом вызова такси в России по числу охваченных городов был «Яндекс.Такси», работающий в 40 городах страны, а также в Белоруссии, Армении, Грузии, на Украине. К 2017 г. «Яндекс.Такси» планирует работать во всех городах, где живет больше 300 000 человек, говорит его представитель Элина Ставиская.

Другой игрок рынка – Uber сейчас работает в 16 российских городах и планирует выйти на рынки всех городов-миллионников, отмечает его представитель Евгения Шипова.

Традиционные службы заказа такси пока заметно обгоняют онлайн-сервисы. Крупнейшая из них, по данным Gett, служба заказа такси «Максим». Она работает в 137 городах, говорит представитель компании Павел Стенников.

В каждом крупном или среднем городе уже работают десятки служб такси и приход еще одного игрока мало что меняет, отмечает он. Цены в регионах из-за экспансии Gett, «Яндекс.Такси» и Uber не снижаются, потому что и так не завышены, объясняет Стенников. Зато появление крупных игроков дает возможность другим службам оценить эффективность работы и слабые игроки уходят или объединяются, рассуждает он.