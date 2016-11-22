«Фаберлик» призвал Валентина Юдашкина

В январе 2017 г. в каталоге Faberlic появится парфюмерия и весенняя коллекция одежды и аксессуаров, разработанные для компании Валентином Юдашкиным

Компания «Фаберлик» распространяет товары методом прямых продаж и, по версии профильного ресурса WWD, является крупнейшей парфюмерно-косметической компанией России: продажи «Фаберлика» в 2015 г. WWD оценила в 10,34 млрд руб., или $170,6 млн, что позволило «Фаберлику» занять 99-е место в списке крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира.

С этого года компания также развивает направление «быстрая мода» (fast fashion); суть его заключается в частой смене товарных коллекций одежды, сообщил вице-президент компании Владислав Даванков. По этим проектам «Фаберлик» намерен сотрудничать с российскими дизайнерами: в октябре 2016 г. уже вышла совместная коллекция «Фаберлика» и бренда Alena Akhmadullina, а в январе 2017 г. в каталоге Faberlic появится парфюмерия и весенняя коллекция одежды и аксессуаров, разработанные для компании Валентином Юдашкиным, заявил Даванков. Совместные проекты дома моды Valentin Yudashkin и компании «Фаберлик» уже в работе, подтвердила пресс-служба дома моды. «Одежда – огромный потребительский рынок, который открывает «Фаберлику» большие возможности для дальнейшего роста», – считает Даванков.

В ходе совместного проекта с маркой Alena Akhmadullina созданы три коллекции, каждая из которых состоит примерно из 20 моделей, рассказал Даванков. Коллекции представлены в четырех каталогах Faberlic, которые выходят каждые три недели, одежда шьется в Китае. После выхода первой коллекции Faberlic by Alena Akhmadullina за первые три недели было продано 60 000 изделий со средней розничной ценой в каталоге Faberlic около 3000 руб., заявил Даванков, также был выпущен одноименный парфюм. «Фаберлик», по его словам, считает результаты продаж совместной коллекции удачными.

Продажи падают 20% на столько за пять лет упали чистые продажи шведской Oriflame и достигли 1,2 млрд евро, следует из ее отчетов. Рост возобновился только в 2016 г.: по итогам девяти месяцев 2016 г. чистые продажи компании достигли 894,3 млн против 872,1 млн евро год к году. Глобальная выручка Avon снизилась в I квартале 2016 г. на 16% год к году до $1,31 млрд – сокращение этого показателя происходит уже 18-й квартал подряд; чистый убыток увеличился почти на 13% до $165 млн

Любой дизайнер, работающий в люксовом сегменте, рано или поздно задумывается о создании доступной одежды, считает дизайнер Алена Ахмадуллина. «Производственные возможности Faberlic и широкая сеть распространения открыли огромную аудиторию, которая теперь носит платья под брендом Faberlic by Alena Akhmadullina», – говорит она.

Дом моды Valentin Yudashkin уже пробовал свои силы на массовом рынке: в 2013 г. он выпустил совместную коллекцию обуви с сетью Centro. Сотрудничество дизайнера с массовым рынком – распространенная практика, таких примеров масса, считает основатель марки Sultanna Frantsuzova Султанна Французова, у которой был опыт работы с сетью магазинов «Твоё». Результатами обе стороны остались довольны, заявила она. Как правило, при таком сотрудничестве дизайнер получает некий фиксированный гонорар, рассказывает Французова.

Сделка, вероятно, подразумевает разовый гонорар для дизайнера и оплату расходов по шоу, съемке лукбука и т. д., соглашается президент Национальной палаты моды Александр Шумский. Нельзя назвать такое сотрудничество значимым каналом продаж, уверен эксперт, но это возможность для дизайнера, работающего в премиальном сегменте, выйти на широкую публику. Участие известных дизайнеров в проекте только увеличивает привлекательность для клиентов «Фаберлика», замечает Шумский.

Самые известные коллаборации массовых брендов и премиальных дизайнеров – это ежегодные акции компании H&M, с которой за многие годы успели поработать Stella McCartney, Roberto Cavalli, Versace и др., напоминает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Для массового ритейлера коллаборации решают задачу увеличения продаж, привлечения внимания к коллекциям бренда, а также построения своей репутации как «модного авторитета», думает эксперт. Для модного дома это прежде всего дополнительный источник дохода, а также возможность презентовать свой бренд новым покупателям, гораздо более широкой аудитории, часть из которой дорастет до премиальных брендов несколько лет спустя, заключает Лебсак-Клейманс.