Кофе на заправках оказался выгодней бензина

За первое полугодие 2016 г. «Гапром нефть» (четвертая в России компания по добыче нефти) получила от продажи кофе на собственных заправках 1 млрд руб. выручки, рассказал директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью корпоративному журналу «Газпром». Столько же - 1 млрд руб. - «Газпром нефть» заработала за весь 2015 г.

Вся выручка компании в первом полугодии – 771 млрд руб., следует из отчета - таким образом, на кофе «Газпром нефть» заработала 0,13% выручки. «Одна чашка кофе по прибыли равна 6 л бензина», - говорит гендиректор «Газпром газэнергосети» («дочка» «Газпрома») Дмитрий Миронов (цитата по «Интерфаксу»). «Кофе - крайне маржинальный продукт», - говорит Крылов. «По некоторым данным, себестоимость чашки одинарного эспрессо в Московском регионе составляет 17 руб. Первоначально кофейные аппараты были уделом единичных премиальных заправок. Но в настоящий момент они пришли и в массовый сегмент», - говорится в журнале.

Кофейный проект «Газпром нефти» - Drive Cafe на АЗС. Самой популярной позицией в кафе стал кофе под одноименной маркой, пишет «Интерфакс». Это собственный кофейный бренд сети «Газпром нефть». Компания не просто наклеивает свой логотип на чей-то кофе, рассказывает Крылов. Специально для сети АЗС «Газпром нефть» создан оригинальный кофейный купаж, который обжаривается на специализированном предприятии в Подмосковье. «На всех станциях используются ультрасовременные кофемашины – с дистанционным мониторингом и управлением. Это гарантирует стабильно высокое качество кофе на любой из заправок сети. Клиенты наливают себе кофе сами, экономя тем самым собственное время и время оператора. Практика редкая, если вообще встречающаяся в российских кофейных сетях», - говорит Крылов.

«Газпром нефть» планирует вывести Drive Cafe за стены АЗС - три таких кафе уже работают в Санкт-Петербурге. В ближайшее время запускаются пилотные проекты кофеен трассового питания на АЗС вдоль федеральных автодорог Московской и Владимирской областей.

Миронов говорит, что «в ближайшее время компания намерена поменять на всех заправках кофемашины на суперавтоматические профессионального класса. Окупаемость данного проекта ожидаем в пределах трех лет».

1 кг кофе стоит от 500 до 2000 руб., при этом на одну чашку стандартного американо тратится до 14 г - таким образом, себестоимость по продуктам составляет 28-30 руб. за чашку, а рентабельность заварки одной чашки составляет до 700% при стоимости 250 руб. за чашку, подсчитал гендиректор «Чай кофе» Рамаз Чарнтурия. Но не все это прибыль, говорит экесперт, часть выручки компания тратит на выплаты за покупку кофемашин (до 15 000 евро), зарплату персонала, аренду помещение. По сути, потребители платят за сервис, а не за кофе, говорит Чарнтурия.