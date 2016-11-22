Mondelez International продала завод по производству шоколада

Российское подразделение Mondelez International – «Мондэлис Русь» объявила о продаже завода по производству шоколада в Чудове Новгородской области. Предприятие приобрела американская SC Johnson, уточняется в сообщении Mondelez. Сделка уже закрыта, добавил представитель «Мондэлис Русь» и подтвердил сотрудник пресс-службы SC Johnson. Условия сделки они раскрыть отказались. Заместитель гендиректора Knight Frank Михаил Тюнин оценивает стоимость завода с участком в 500–550 млн руб.

Mondelez International с капитализацией $67 млрд создана в 2013 г. после выделения в самостоятельную компанию бизнеса Kraft Foods по производству снеков. Она выпускает шоколадки Alpen Gold и Milka, шоколадные батончики Picnic, печенье «Юбилейное» и Oreo, жевательную резинку Dirol и др.

Завод в Новгородской области мощностью 40 000 т запущен в 1997 г., здесь Mondelez выпускает торты «Причуда», батончики Picnic, конфеты Alpen Gold Composition. Решение о продаже завода в Чудове связано с намерением компании повысить эффективность инвестиций в производственные площадки в России, процитирован в сообщении гендиректор «Мондэлис Русь» Хоссам Ашур.

До III квартала 2017 г. Mondelez может арендовать предприятие, чтобы планомерно перевести оборудование на другие российские заводы компании, отмечается в ее сообщении, это подтверждает и представитель SC Johnson. Сейчас кроме Чудова Mondelez производит продукты на заводах в Великом Новгороде (проектная мощность – 15 000 т), Покрове (80 000 т) и Собинке (75 000 т), также компания строит завод в Новосибирске (50 000 т). По словам представителя «Мондэлис Русь», с продажей площадки в Чудове производственные мощности компании существенно не изменятся.

Кризис и снижение покупательной способности могли повлиять на решение компании скорее оптимизировать производственные мощности и логистику, полагает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. К тому же у Mondelez есть «мощное» производство во Владимирской области, напоминает эксперт.

Профиль завода будет изменен в соответствии с потребностями нового владельца, сообщила Mondelez. Представитель SС Johnson не уточнил, что именно компания намерена выпускать в Чудове. SC Johnson производит моющие средства и бытовую химию, в ее портфеле такие бренды, как Glade, Pronto, Mr. Muscle, Raid, Kiwi и др.