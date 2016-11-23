Продажи комбайнов и тракторов в России поддерживает только государство

Продажи зерноуборочных комбайнов и тракторов в России в 2016 г. могут вырасти на 11 и 19% соответственно. В дальнейшем рынок продолжит расти как минимум до 2020 г. (см. график). Это следует из презентации министерства, опубликованной на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей.

Одной из основных причин ожидаемого роста рынка Минсельхоз называет низкую обеспеченность техникой. Например, в США на 1000 га пашни приходится 26 тракторов и 18 зерноуборочных комбайнов, а в России – 4 и 3 соответственно, приводятся данные в презентации. При этом в парке велика доля техники старше 10 лет: в сегменте тракторов она превышает 60%, комбайнов – почти 50%. Для оптимального состава российского парка сельхозтехники нужно закупить еще 147 514 тракторов (на общую сумму 250,8 млрд руб.), 74 340 зерноуборочных комбайнов (на 1,2 трлн руб.), подсчитали чиновники.

Государство стимулирует продажи за счет нескольких программ, главная из которых – субсидирование 25–30%-ной скидки на выпускаемую в России сельхозтехнику. В 2016 г. на эту госпрограмму было выделено 9,86 млрд руб. В ней участвовало почти 50 компаний, сумевших реализовать свыше 11 000 единиц техники. Большая часть субсидий пришлась на продукцию «Ростсельмаша» (6,4 млрд руб.), на втором месте – Петербургский тракторный завод (около 1,5 млрд руб.), на третьем – «Евротехника» (почти 400 млн руб.), указано в презентации Минсельхоза. Среди иностранных компаний, наладивших выпуск техники в России, субсидии получила российская «дочка» John Deere – в программе участвуют выпускаемые ею сеялки (субсидии составили 95 млн руб.). В 2017 г. в число участников программы рассчитывает войти Claas, у которой завод в Краснодарском крае: она подписала с российским правительством специальный инвестиционный контракт, позволяющий участвовать в госпрограммах поддержки рынка и отрасли. Компания прогнозирует сохранение рынка в 2016 г. на уровне 2015 г., рассказывал главный исполнительный директор по сбыту и маркетингу Claas Бернд Людевиг. Прогноз рынка в 2017 г. он не давал, но пояснил, что Claas намерена удвоить продажи зерноуборочных комбайнов в России, а в дальнейшем наращивать их в среднем на 20–30% в год.

При сохранении госпрограммы субсидирования скидок рынок в 2017 г. может вырасти на 30%, без нее – на столько же упасть, прогнозирует президент ассоциации «Росагромаш» и совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. У аграриев невысокая покупательная способность, в том числе из-за налоговой нагрузки и дорогих кредитов, объясняет он. Председатель сельскохозяйственного кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман говорит, что рассчитывает на продолжение в 2017 г. госпрограммы субсидирования скидок – для обновления парка зерноуборочных комбайнов (ежегодно покупает три машины). По другим сегментам техники предпочтение «Знамя Ленина» отдает в основном иномаркам – российских аналогов или нет, или их характеристики его не устраивают. В России не производятся тракторы для садоводства, телескопические погрузчики, самоходные свеклокомбайны и др., перечисляется в презентации «Росагролизинга».

На продолжение программы обновления парка сельхозтехники в следующем году Минсельхоз запрашивает 13 млрд руб., говорил в ноябре замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин. Необходимые средства, как и в 2016 г., предполагается заложить в антикризисном фонде, пояснил он (цитаты по «Интерфаксу»). По оценке Бабкина, оптимальная сумма на 2017 г. – около 15 млрд руб. с учетом долга по текущему году в размере более 3 млрд руб. Он надеется, что эта мера поддержки будет продолжена и в последующие годы.