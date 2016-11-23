Дивидендная планка «Энел Россия» вырастет на треть

В понедельник Enel Group сообщила, что согласно обновленной стратегии направит по результатам 2016 г. на дивиденды 55% чистой прибыли, 2017 г. – 65%

Итальянская Enel Group обсуждает с акционерами рост дивидендных выплат «Энел Россия» с текущих 40% от чистой прибыли до уровня группы, сообщил на пресс-конференции финансовый директор группы Альберто Де Паоли (его цитирует «Интерфакс»). В понедельник Enel Group сообщила, что согласно обновленной стратегии направит по результатам 2016 г. на дивиденды 55% чистой прибыли, 2017 г. – 65%, 2018 и 2019 гг. – 70%. Пресс-службы ВТБ и РФПИ во вторник вечером тему не комментировали.

Сразу после публикации новости акции «Энел Россия» прибавили 0,33% к цене закрытия предыдущего дня, но к закрытию произошла коррекция.

В октябре 2013 г. совет директоров «Энел Россия» (тогда называлась «Энел ОГК-5») утвердил дивидендную политику, в соответствии с которой он будет рекомендовать акционерам направлять на дивиденды 40% от чистой прибыли по МСФО. За 2015 г. компания не платила дивидендов из-за убытка, но за 2014 г. заплатила 2,85 млрд руб. (58% от чистой прибыли), за 2013 г. – 1,9 млрд руб. (35% от чистой прибыли).

«Энел Россия» Генерирующая компания

Основные акционеры – Enel (56,43%), PFR Partners Fund I (19,03%), ВТБ (7,69%), Prosperity Capital Management (6,33%).

Капитализация – 30,46 млрд руб.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – 51,8 млрд руб.

Чистая прибыль – 2 млрд руб.

«В электроэнергетике в последние годы растет уровень дивидендных выплат, тренд здесь задает «Юнипро», которая отдает акционерам по 80–100% чистой прибыли», – говорит аналитик «Ренессанс капитала» Владимир Скляр. Это логично и ожидаемо – иностранные энергохолдинги возвращают сделанные в Россию инвестиции в виде дивидендов, добавляет аналитик АКРА Наталья Порохова. К тому же политика высоких дивидендных выплат – это реальный инструмент поддержания капитализации в долгосрочной перспективе и привлечения инвесторов; если «Энел Россия» направит по итогам 2016 г. на дивиденды даже 60% чистой прибыли, то доходность ее акций составит 6% – а на российском рынке в целом есть истории с доходностью 8–10%, рассуждает Скляр.

Если компания выйдет на уровень дивидендов даже 60% от чистой прибыли, то станет по этому показателю второй в российском энергетическом секторе после «Юнипро», отмечают Порохова и Скляр. У «Энел Россия» низкий долг и невысокие затраты на инвестпрограмму, ей вполне по силам будет платить такие и более высокие дивиденды, говорит Порохова. Никакой проблемы с выплатами не будет, согласен Скляр.

«Русгидро» за 2015 г. выплатила в виде дивидендов по директиве правительства 50% от чистой прибыли по МСФО, «Интер РАО» – 50% чистой прибыли по РСБУ, но всего 3% – по МСФО.