Новый гендиректор «Северстали» Александр Шевелев будет повышать эффективность

С 12 декабря на работу гендиректором управляющей компании «Северсталь менеджмент» (управляет активами «Северстали») выйдет Александр Шевелев, говорится в сообщении металлургической компании. Шевелев в последние полгода возглавлял деревообрабатывающую группу «Свеза» (входит в ЗАО «Севергрупп», объединяет активы бизнесмена Алексея Мордашова), а до того был гендиректором на метизном предприятии «Северстали». В 2012 г. был первым заместителем мэра Череповца, а в 2013 г. – замгубернатора Вологодской области.

«Изменения стратегии компании в связи с новым назначением не будет», – говорит представитель «Северстали». У Шевелева богатый опыт операционного управления, его задача – реализация планов по дальнейшему снижению издержек и повышению ориентированности на клиентов, отмечает собеседник. Аналогичная задача стояла и перед прежним гендиректором – Вадимом Лариным, который возглавил компанию 26 мая 2015 г., после того как Мордашов решил сосредоточиться на стратегическом планировании.

В феврале на одной из крупнейших шахт главного угольного актива «Северстали» – «Воркутаугля» произошла серия взрывов, которая унесла жизни 31 горняка и пяти спасателей. Аварийная шахта затоплена, из-за аварии «Северсталь» списала $53 млн. Ларин и гендиректор «Воркутаугля» Вадим Шаблаков (возглавлял предприятие с октября 2014 г.) уволились 8 ноября по собственному желанию, сообщала «Северсталь». С ноября по декабрь обязанности гендиректора «Северсталь менеджмента» выполняет директор по финансам и экономике Алексей Куличенко. 14 ноября гендиректором «Воркутаугля» стал начальник управления по правовым вопросам «Северсталь менеджмента» Сергей Лихопуд. Увольнение двух гендиректоров могло быть связано с трагедией на «Северной», не исключает аналитик «Альфа-капитала» Андрей Шенк. Представитель «Северстали» это не комментирует. «Причины своего ухода могут пояснить только они сами. Для меня лично это было большой новостью и стало неожиданностью», – описывал Мордашов свои эмоции от ухода Ларина и Шаблакова на видеоконференции с жителями Воркуты 14 ноября. «Предстоит большая работа по повышению эффективности, прежде всего в области безопасности труда и надежности горных работ», – подчеркивал Мордашов. На компенсации семьям погибших «Северсталь» выделила $2 млн.

Шевелеву 42 года. Он окончил Вологодскую молочно-хозяйственную академию, филиал Санкт-Петербургского государственного технического университета и британский Университет Нортумбрия. Шевелев – хороший управленец, всю жизнь проработал на Череповецком металлургическом комбинате (пришел слесарем-ремонтником в 1997 г.), руководил метизным активом – а это продукция высокого передела – и знает, как доводить продукт до качества, которое пользуется спросом у клиентов, говорит знакомый менеджера.

Основной задачей для Шевелева будет работа над удержанием себестоимости на низком уровне и противостояние росту цен на сырье, возможному разгону российской инфляции и потенциальному укреплению рубля, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Сюда же входит контроль над ростом административных затрат, которые серьезно уменьшились в предыдущие годы.