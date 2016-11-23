Ритейлер Stopexpress взял в управление магазины и кафе на трех заправках «Газпром нефти»

«Газпром нефть» рассматривает варианты привлечения профессиональных ритейлеров для управления магазинами и кафе на тех автозаправках, где это экономически более выгодно, следует из информации в корпоративном журнале «Газпром». Речь не идет о массовой передаче магазинов или кафе в управление партнерам, объясняет заместитель гендиректора по продажам «Газпромнефть-центра» Олег Кузьменков (его слова передал представитель). По его словам, компания пока только тестирует этот формат взаимодействия с профессиональным ритейлером по управлению нетопливным бизнесом на АЗС.

Этим летом стартовал пилотный проект со Stopexpress, его планируется завершить в начале 2017 г., говорит Кузьменков. По его мнению, решение о дальнейшем тиражировании этой модели будет приниматься по результатам проекта. Петербургский ритейлер Stopexpress управляет кафе и магазинами на трех заправках «Газпром нефти» – на ул. Десантников, 21, Маршала Говорова, 41, Софийской, 69, сказано на сайте компании. Stopexpress арендует торговую площадь и управляет нетопливным бизнесом (магазин и кафе) под своим брендом, говорит Кузьменков. Представитель Stopexpress подтвердил сотрудничество, но прокомментировать его вчера вечером не смог.

С собой Продажи продовольственных товаров в магазинах на АЗС за первое полугодие 2016 г. превысили 11 млрд руб. с НДС, а сопутствующих – почти 2,5 млрд руб., по данным Infoline. В Северо-Западном федеральном округе действует более 1350 магазинов FMCG на АЗС, в том числе около 900 сетевых.

Это небольшие магазины 20–30 кв. м в не самых популярных местах, поэтому стоимость аренды там может составлять либо около 1000 руб. за 1 кв. м в месяц, либо определенный процент от оборота, причем «Газпром нефть» скорее заинтересована в доле оборота, чем в фиксированной плате, оценивает вице-президент по управлению коммерческой недвижимостью АРИН Екатерина Лапина. Stopexpress развивается в похожих локациях, поэтому для них эти адреса могут быть интересны и прибыльны, считает она.

Стратегический приоритет развития сети АЗС – повышение операционной эффективности и объемов реализации топлива, один из путей – привлечь дополнительный трафик через более эффективное управление сопутствующим бизнесом, объясняет Кузьменков.

У «Газпром нефти» 1747 АЗС в России, из них 78 – в Петербурге и Ленобласти, сказано на ее сайте. Компания развивает там магазины Drive Cafe. За первое полугодие 2016 г. «Газпром нефть» получила от продажи кофе на своих заправках 1 млрд руб. выручки, рассказал директор по региональным продажам компании Александр Крылов корпоративному журналу. По данным издания, в общем объеме продаж на всех российских АЗС доля нетопливных товаров и услуг – всего 20%, в большинстве развитых стран этот показатель не ниже 40%. По словам Крылова, сопутствующий бизнес покрывает до 70–80% расходов на обслуживающий персонал. «Одна чашка кофе по прибыли равна 6 л бензина», – говорит гендиректор «Газпром газэнергосети» Дмитрий Миронов (цитата по «Интерфаксу»).

Пока проект со Stopexpress сталкивается с рядом трудностей, связанных с отсутствием у ритейлера компетенций по обслуживанию такого специфического контингента, как водители, знает гендиректор холдинга «Русхолтс» Александр Кузьмин. Есть проблемы с поддержанием чистоты санузлов, снабжением точек продаж в период снегопадов, водители недовольны отличиями в ассортименте этих трех точек от уже привычного им ассортимента на остальных АЗС «Газпром нефти», передал он.

Сеть Stopexpress создана в 2012 г. Основной владелец ООО «Стопэкспресс» – Владимир Сенькин, бывший гендиректор сети «Лента». В Петербурге 28 магазинов Stopexpress, в том числе в аэропорту, торговых и бизнес-центрах. В ассортименте товары импульсного спроса: напитки, кондитерские и табачные изделия, пресса, кофе «с собой», свежая выпечка и фастфуд. Выручка за 2015 г. – 124 млн руб., прибыль – 866 000 руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Выручка одного магазина Stopexpress составляет 5–6 млн руб. в год, а средняя выручка магазина малого формата на АЗС – 7 млн руб., оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Как правило, трафик и средний чек на заправках выше на 5–10 и 15–20% соответственно, чем в обычных магазинах, а цены могут быть ниже в связи с более низкой стоимостью аренды, знает эксперт. Профильный оператор магазинов FMCG может использовать эффект масштаба в закупках, оптимизировать логистические расходы за счет использования распределительного центра и автопарка, добавляет Бурмистров.

Преимущества ритейлера при таком сотрудничестве – получение магазина и кафе в аренду с фиксированной ставкой при гарантированном потоке посетителей: не менее 1000 покупателей топлива в сутки плюс возможные пассажиры, говорит Кузьмин. Обычно крупнейшие сети АЗС самостоятельно развивают розничный бизнес, что не всегда оправданно, говорит Бурмистров.