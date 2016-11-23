Индийская Sun Pharma купила фармзавод у «Биотэка» экс-сенатора Бориса Шпигеля

Сумма сделки – $60 млн, из них две трети – это долг российской компании

Один из крупнейших в мире производителей дженериков - индийская Sun Pharmaceutical Industries (Sun Pharma) объявила о покупке 85,1% акций компании «Биосинтез», входящей в фармацевтический холдинг «Биотэк». Представитель ГК «Биотэк» сделку подтвердил. Ее сумма – $60 млн, из них $36 млн – долг российской компании, который на себя берет Sun Pharma, уточняется в сообщении последней.

Пензенский «Биосинтез» выпускает 180 препаратов, среди них ампулы, грануляты, мази, таблетки, капсулы, инвазионные растворы и суппозитории, преимущественно для лечебных учреждений, сказано на сайте «Биотэка». Выручка «Биосинтеза» в 2015 г. составила $52 млн, согласно сообщению Sun Pharma. В группу «Биотэк» также входят «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, подмосковный «Биодез», МФПДК «Биотэк» в Москве и др. Основной владелец «Биотэка» – семья председателя совета директоров компании, экс-сенатора Бориса Шпигеля.

Sun Pharma входит в пятерку крупнейших в мире производителей дженериков (аналоги оригинальных лекарств). Консолидированная выручка Sun Pharma за 12 месяцев, закончившихся в марте 2016 г., составила примерно $4,3 млрд, из которых половина пришлась на США.

Покупка «Биосинтеза» обеспечит компании доступ к местным производственным мощностям, процитирован в сообщении вице-президент и глава подразделения развивающихся рынков Sun Pharma Аалока Шангхви.

Сделка предположительно закроется в конце 2016 г. после одобрения антимонопольными органами, отмечает Sun Pharma. Ходатайство о приобретении «Биосинтеза» в Федеральную антимонопольную службу не поступало, сообщил ее представитель.