«Эко-культура» вложит 20 млрд рублей в плантации томатов в Пикалево

На площади более 60 га планируется выращивать более 45 000 т томатов в год

Ставропольский агропромышленный холдинг «Эко-культура» планирует вложить 20 млрд руб. в строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. Такой проект представила компания на совещании правительства Ленобласти.

На площади более 60 га планируется выращивать более 45 000 т томатов в год, говорит председатель совета директоров «Эко-культуры» Александр Рудаков. По его словам, инвестиции на 80% - заемные, остальное — собственные средства. Компания ведет переговоры с Россельхозбанком, уточнил он. Первые тепличные комплексы появятся летом 2018 г., а окончание реализации проекта намечено на 2020 г., рассказывает Рудаков.

Власти подобрали в Пикалево участок больше 70 га, который находится в бессрочном пользовании у государственного предприятия «Красный пахарь», говорит глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин. «Красный пахарь» проходит процедуру банкротства, в компании введено внешнее управление, следует из информации на сайте суда.

В начале ноября власти отправили запрос конкурсному управляющему с просьбой рассмотреть возможность отказа от бессрочного пользования, но пока ответа не поступило, говорит председатель комитета области по управлению государственным имуществом Эдуард Салтыков. По его словам, администрация может найти и другие участки. Не надо рассматривать другие участки, у Пикалева есть льготы, ими надо пользоваться, говорит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Проект интересный, регион заинтересован в его реализации, поэтому будет его поддерживать, сказал Дрозденко.

Инвестор может воспользоваться фондом софинансирования развития моногородов и разделить затраты с бюджетом на инфраструктуру, говорит Мухин. В Ленобласти почти невозможно выращивать томаты без досветки даже в летний период, говорит зампредседателя правительства Ленобласти Сергей Яхнюк. Нужно вложить порядка 1,5-2 млрд руб. в инфраструктуру, чтобы подключить тепличный комплекс, говорит Мухин.

Пикалево входит в территорию опережающего развития, которая включает льготы на налог на прибыль и имущество, говорит Яхнюк. Кроме этого, отчисления в Пенсионный фонд в Пикалево в разы меньше по сравнению с другими городами, добавляет Рудаков.

Срок окупаемости проекта составит около восьми лет, это сопоставимо с проектами в южных регионах, говорит Рудаков. Затраты на энергию выше в северных регионах, чем в южных, но за счет льгот и сокращения логистического плеча сроки окупаемости одинаковые, говорит Рудаков. У «Эко-культуры» два тепличных комплекса в Ставропольском крае, цех по фасовке овощной продукции, распределительный центр в Ставропольском крае и Москве. Общая площадь теплиц - около 70 га, урожайность составляет 60-90 кг с кв. м, рассказывает Рудаков.

Жители региона предпочитают местные томаты, поэтому емкость рынка большая, говорит Дрозденко. По данным администрации, общая площадь овощных теплиц в регионе — 53,2 га, на них выращивается 24 600 т овощей.