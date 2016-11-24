Группа «Свеза» и Segezha Group хотят поставлять фанеру для производства СПГ-танкеров

Группа «Свеза» Алексея Мордашова поставила березовую фанеру для строительства двух СПГ-танкеров (используется как один из слоев в конструкции резервуаров газовозов) в Южной Корее и ведет переговоры о новых заказах, сообщила в среду компания. Для освоения нового сегмента сертифицирована продукция петербургского комбината «Свеза Усть-Ижора» мощностью 100 000 куб. м в год. Инвестиции в проект представитель «Свезы» не раскрыл. Объемы поставок также не раскрываются.

Весь рынок поставок фанеры для СПГ-танкеров «Свеза» оценивает в 60 000 куб. м в год и рассчитывает занять на нем минимум 30%-ную долю. Это планируется сделать в течение 10 лет, пояснил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, сейчас основные поставщики в этом сегменте – компании из Финляндии и Латвии.

Планы вполне реальны, считает главный редактор аналитического агентства WhatWood Кирилл Баранов. Российская фанера конкурентоспособна на мировом рынке, особенно сейчас, из-за девальвации рубля, которая при сохранении высокого качества продукции позволяет предлагать более низкие цены, поясняет он. На европейском рынке, например, средняя цена на березовую фанеру – около $400 за 1 куб. м.

Защита от дефицита В октябре Минпромторг сообщил, что российские производители фанеры испытывают нехватку сырья: на внутреннем рынке наблюдается увеличение экспорта березового фанерного кряжа при отсутствующем импорте, а также рост закупочных цен. Чиновники предложили временно ограничить экспорт древесины. Ограничение может коснуться бревен из березы диаметром не менее 15 см.

Поставки судостроителям расширяют номенклатуру продукции группы «Свеза» и позволяют увеличить зарубежные поставки (газовозы в России не строятся) на фоне стагнирующего российского рынка фанеры, отмечает Баранов. «Нам уже принадлежит 20% мирового выпуска березовой фанеры, что в 2 раза больше, чем у конкурентов, и мы стремимся осваивать новые рынки и новые сегменты», – говорит руководитель службы маркетинга и клиентского сервиса группы «Свеза» Юлия Ермакова (ее слова приводятся в сообщении компании). Ежегодно группа «Свеза» выпускает 960 000 куб. м фанеры (почти треть общероссийского производства), около 70% идет на экспорт. Основные сегменты сбыта – «мебель и интерьер» (44%), «строительство» (22%), «транспорт» (12%), а на «упаковку» и прочее приходится 22% продаж, перечисляет представитель компании.

Планирует поставки для производства СПГ-танкеров и другой крупный российский лесопромышленный холдинг – Segezha Group (входит в АФК «Система»), рассказал «Ведомостям» ее представитель, но сроки и объемы будущих поставок не уточнил. «Мы сейчас проходим международную сертификацию. Несколько этапов уже успешно пройдены. Как только процесс завершится, будем продвигать нашу продукцию, в том числе в Корею и Японию», – говорит он.

Segezha Group планирует построить в России еще два фанерных комбината, их выход на проектную мощность намечен на 2018–2019 гг., напоминает собеседник. «Фанера – самый высокомаржинальный продукт в нашем портфеле, – рассказывал в августовском интервью «Ведомостям» президент Segezha Group Сергей Помелов. – Если брать EBITDA/маржа, то на современных фанерных производствах этот показатель составляет 35–43%».

«Мировое танкеростроение растет вслед за потреблением сжиженного газа <...> и это открывает участникам рынка новые возможности для роста и развития бизнеса», – замечает директор по продажам и маркетингу группы «Свеза» Андрей Иммореев, чьи слова приводятся в сообщении компании. Об этом говорит и представитель Segezha Group: как ожидается, до конца 2017 г. Южной Кореей, Японией и Китаем будет построено около 100 танкеров, до 2020 г. – еще 175. В перспективе газовозы планирует выпускать и Россия.