Минприроды разрешит бурение на больших глубинах

Представители горнодобывающих «Алросы» и «Норильского никеля» предложили министру природных ресурсов Сергею Донскому на встрече по теме инвестиций в геологоразведку в 2017 г. упростить порядок расширения границ лицензионных участков, рассказали «Ведомостям» несколько участников совещания и подтвердил представитель Минприроды. Министр рассказал «Ведомостям», что добыча полезных ископаемых на больших глубинах требует проработки, в том числе с точки зрения безопасности.

По новым месторождениям вопрос ведения работ на большой глубине решен еще в 2012 г., сейчас он касается в основном старых месторождений, лицензии на которые компании или унаследовали с советских времен, или получили в начале 90-х гг., уточняет Донской. В старых лицензиях на разработку есть четкие ограничения по площади бурения и по запасам, которые доступны к отработке, жалуется один из участников совещания, последний фактор ограничивает глубину, а поставить новые запасы на баланс старого месторождения очень сложно.

Для того чтобы добавить нижележащие запасы, требуется, по сути, полностью пересогласовывать проект, если эта процедура упростится, то компании смогут сэкономить много денег, времени и сил, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Документы на присоединение запасов к трубке Юбилейная (проекты «Алросы») под месторождением готовились более двух лет, а цена вопроса для компании – 10 млн каратов», – говорит источник, близкий к «Алросе». «Раньше не было порядка присоединения близлежащих территорий к работающим месторождениям», – вспоминает еще один участник совещания. Представители «Норникеля» и «Алросы» отказались от комментариев.

Запасы «Алросы» и «Норникеля» на работающих месторождениях снижаются, компании активно инвестируют в геологоразведку: в 2016 г. «Норникель» планирует потратить на поиск новых полезных ископаемых 1,1 млрд руб., а «Алроса» – 4,8 млрд руб. (уже профинансировали 0,8 млрд и 3,4 млрд руб. соответственно). В 2017 г. затраты «Норникеля» будут выше – 2,5 млрд руб. Прирост запасов «Алросы» в 2016 г. составит, по оценкам компании, 50,4 млн каратов, «Норникеля» – 96,5 млн т руды с 253 300 т никеля, 310 600 т меди и 421,4 т металлов платиновой группы.

Минприроды планирует также разрешить вносить изменения в границы существующих участков недр за счет включения вышележащих горизонтов и флангов (сопредельные участки) месторождений, а также выдачу новых лицензий на них по заявительному принципу, добавил Донской.