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Статья опубликована в № 4210 от 24.11.2016 под заголовком: «Росатом» помог Uranium One

Канадская Uranium One получит кредит от «Атомэнергопрома» для выкупа облигаций

Это позволит ей сэкономить на процентных платежах по долгу
В ноябре спотовые цены на уран достигли минимума за 12 лет
В ноябре спотовые цены на уран достигли минимума за 12 лет
Dmitry Lovetsky / AP

Уранодобывающая Uranium One получит кредит от материнской компании «Атомэнергопром» (входит в структуру «Росатома») не менее чем на $165 млн для выкупа долларовых еврооблигаций с рынка, сообщила Uranium One Investments. Последняя в 2013 г. разместила обеспеченные неконвертируемые облигации на $300 млн со ставкой купона 6,25% и сроком погашения в 2018 г.

При этом у нее было право выкупить все облигации выпуска или их часть начиная с 13 декабря 2016 г. Им она и воспользовалась. Это дает возможность U1 более эффективно рефинансировать долг в текущих рыночных условиях, чем компания и воспользуется, говорит представитель Uranium One Group.

Цена выкупа составит 103,125% от суммы займа плюс невыплаченные проценты с 13 июня этого года. Учитывая количество бондов, находящихся в обращении, компания может потратить на выкуп до $223 млн при условии, что все держатели ценных бумаг предъявят их к выкупу, подсчитал старший директор Fitch Максим Эдельсон.

Досрочный выкуп долларовых облигаций за счет долларового займа, привлеченного в России, – первый случай за много лет практики, говорит Эдельсон. В 2013 г. Uranium One привлекла $300 млн на международном рынке, выплатила $381 млн дивидендов материнской компании, а теперь последняя помогает «дочке» удешевить долг, объясняет он. Компания может значительно, до 50%, сократить процентные расходы по данному инструменту, оценивает аналитик Fitch.

Uranium One Inc.

Горнодобывающая компания
Акционеры: Uranium One Holding N.V. – 89,07%, АО «Ураниум уан груп» – 10,93%.
Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.): $238,6 млн,
Чистая прибыль – $209,5 млн.

Сделка не рядовая, но и не слишком редкая, говорит знакомый с ее условиями инвестбанкир. У «Росатома» очень дешевые источники фондирования, он может привлекать средства в валюте под 3–5% годовых на срок от трех до семи лет, продолжает он. «Buyback сделали потому, что нашлись более дешевые средства. Это подтверждение хорошего финансового состояния «Росатома», – отмечает собеседник «Ведомостей». Кредитуя атомную отрасль, госбанки могут чувствовать себя комфортно, выдавая деньги под 4,5–5%, уверен трейдер «Атона» Михаил Ващенко. Для не слишком крупных заемщиков кредит может быть порой удобнее обращения к фондовому рынку, полагает он.

Рынок урана сейчас под большим давлением, говорит Эдельсон. В ноябре спотовые цены на уран достигли минимума за 12 лет – $18,5 /фунт, сообщается в пресс-релизе Fitch. За январь – октябрь средние спотовые цены упали на 35% с $36,5/фунт до $27/фунт, поскольку производители урана продолжили распродавать запасы. Спрос падает, после Фукусимы перезапуск реакторов в Японии идет заметно дольше, чем ожидалось отраслью. Производители консервируют рудники и отменяют проекты. Ситуация для производителей тяжелая, но Uranium One страдает меньше других за счет низких затрат, объясняет Эдельсон. Представитель «Росатома» не ответил на запрос.

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