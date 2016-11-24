Правительство может снизить экспортные надбавки

Тарифная надбавка к действующим грузовым железнодорожным тарифам скорее всего будет снижена, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев: «Важно, чтобы мы с председателем правительства договорились. Но, в принципе, мы имеем позицию, что экспортные надбавки будут снижены. Уровень обсуждается сегодня и завтра, но снижены будут» (цитата по «Интерфаксу»). Сегодня состоится заседание правительства, на котором будут обсуждаться бюджет и инвестпрограмма РЖД. «Его повестка будет опубликована позже», – сказала представитель премьер-министра Дмитрия Медведева в среду вечером.

В середине ноября Артемьев предлагал сократить экспортные надбавки «примерно в 2 раза». При этом он выступал за то, чтобы надбавки РЖД «применяли пореже» и не применяли их к экспортным грузам, чтобы те не ушли с сети. Минэкономразвития поддерживало намерение РЖД продлить действие 13,4%-ных надбавок к тарифу перевозки грузов только при соблюдении определенных условий: учесть в инвестпрограмме РЖД расшивку узких мест с указанием источников финансирования и оптимизировать издержки. Еще одно условие Минэкономразвития – сократить прогнозный дефицит бюджета РЖД, который сейчас оценивается в 142,4 млрд руб. Экспортные надбавки нужно продлить на четыре года, говорил министр транспорта Максим Соколов. В интервью ТАСС министр также заявил, что РЖД нужно дать право повышать тариф на 25% по некоторым неприоритетным для российской грузовой базы направлениям. Против продления действия тарифного коридора выступали грузоотправители. Если РЖД с 2017 г. лишится права устанавливать скидки или надбавки к стоимости своих услуг, грузоотправители и потребители услуг РЖД предложили правительству повысить тариф на 2% в качестве премии за повышение скорости движения грузов на 20% в 2014–2015 гг.

Экспортные надбавки являются сейчас единственным реально действующим инструментом балансировки бюджета РЖД, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. ФАС скорее всего снизит максимальную величину надбавки до 7–8%, что позволит избежать разбалансировки бюджета РЖД с учетом дополнительной индексации тарифов на 2%, заключает эксперт. Применение повышающих коэффициентов может принести РЖД дополнительно до 40 млрд руб., подсчитали в компании.