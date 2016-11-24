Ryanair обещает возить пассажиров бесплатно

Ирландский лоукостер Ryanair сможет через 5–10 лет предлагать пассажирам бесплатные билеты, пишет Guardian со ссылкой на гендиректора авиакомпании Майкла O’Лири. К тому времени рейсы будут заполнены на 100%, а авиакомпания станет получать долю от выручки магазинов, расположенных в аэропортах. Европейские аэропорты, по его словам, сейчас делают все более привлекательные предложения авиакомпаниям. Это позволит в итоге сделать билеты бесплатными. «Не получится в Хитроу или в других крупных аэропортах, но во многих аэропортах, где заинтересованы в росте пассажиропотока, этот процесс уже начинает происходить – снижение сборов аэропорта и некоторых других выплат», – сказал он. О’Лири не раз делал громкие заявления, например предлагал сделать платным посещение туалетов в самолетах.

Ryanair – крупнейший европейский дискаунтер. В 2016 г. средняя цена билета на рейсы перевозчика составляла 46 евро. По словам О’Лири, в следующем году она упадет еще на 10–15%. Снижение цен на билеты является одной из целей Ryanair, добавил он. В 2016 г. Ryanair рассчитывает обслужить 119 млн пассажиров, а к 2024 г. надеется повысить этот показатель до 200 млн.

Заявление O’Лири – очередной эффектный ход гения маркетинга, считает гендиректор Infomost Борис Рыбак. Ryanair раздавала билеты по 1 фунту, напоминает он, но потом к тарифу прибавлялись разные сборы – за багаж, регистрацию, выбор места в самолете. Это нормальный ход для бизнес-модели Ryanair, ей нередко платят аэропорты за присутствие. В то же время единственный лоукостер в России – «Победа» пытается адаптировать эту бизнес-модель в сложной, непохожей экономической среде. «У нас хорошо работает гибридная модель – сетевые перевозчики с гибкими тарифами и гибким набором услуг», – заключает Рыбак.

Лоукостеры сокращают издержки и стараются получать деньги не только от пассажиров, поясняет руководитель аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев. В курортных регионах за привезенных туристов могут доплачивать власти. В Европе появление бесплатных билетов более-менее реалистично, в других регионах маловероятно, считает Пантелеев. Схема имеет право на существование и подойдет относительно небольшим аэропортам. В России же для этого нет предпосылок. Курортные регионы – Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым не готовы доплачивать за пассажиров. Пока туристы не оставляют в регионах столько денег, чтобы расходы на перелет можно было покрыть из налогов. Аэропорты тоже не так много зарабатывают на пассажирах, чтобы компенсировать авиакомпании затраты на их доставку.