Бренды отказываются от распродаж универмагов

Готовясь к праздничному ажиотажу покупателей, который должен начаться уже в ближайшие выходные, многие универмаги вынуждены вести борьбу с владельцами брендов, не желающими предоставлять скидки на свои товары. Такие компании, как Michael Kors, Coach и Levi Strauss, требуют, чтобы универмаги исключили их товары из своих праздничных акций. Ради контроля над ценовой политикой они готовы пойти даже на уменьшение продаж.

«Это порочный круг. Скидки становятся наркотиком, от которого тяжело отвыкнуть, и дают основания покупателям относиться к обычным ценам с недоверием», – говорит Ури Минкофф, гендиректор производителя одежды и аксессуаров Rebecca Minkoff. Этой осенью компания отказалась от участия в промоакциях магазинов Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue и Bloomingdale’s.

Магазины заявляют, что хотели бы сократить скидочные программы, но боятся отпугнуть покупателей. У J.C. Penney и Macy’s уже был негативный опыт. Владельцы брендов требуют исключить их из распродаж, но в собственных магазинах предлагают покупателям те же скидки, жалуются менеджеры универмагов.

Невозможность договориться с владельцами брендов об условиях участия в промоакциях привела к тому, что Bloomingdale’s больше не продает одежду и аксессуары Diane Von Furstenberg, а товары Kate Spade исчезли из ассортимента Saks Fifth Avenue, говорят осведомленные источники. Представитель Bloomingdale’s подтвердила прекращение продаж бренда Diane Von Furstenberg. Получить комментарии представителей Diane Von Furstenberg, Kate Spade и Saks не удалось.

Известные хорошо продающиеся бренды имеют сильные позиции в переговорах с магазинами, но экономные покупатели демонстрируют готовность переключаться на товары других брендов, если их цена более привлекательна, и магазины вполне могут предпочесть сотрудничество с менее известными, но более сговорчивыми производителями. «Отмена промоакций расстраивает покупателей. Они все так же хотят скидок и просто найдут другой бренд», – предупреждает Мортимер Сингер, гендиректор консалтинговой фирмы Marvin Traub Associates.

Межсезонные распродажи и промоакции обычно проходят несколько раз в год. На них можно купить товары из коллекций текущего сезона со скидками до 25%. Но в последнее время растет количество брендов, исключенных из этих программ. Так, в апрельской распродаже Macy’s не участвовали более 30 брендов, среди которых Fitbit, Kate Spade, Le Creuset и The North Face. Пять лет назад таких брендов было всего четыре: Louis Vuitton, Tempur-Pedic, Coach и Tag Heuer.

Перевела Надежда Беличенко