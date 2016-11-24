Правительство задерживает льготы для «Роснефти»

«Роснефть» никак не может получить льготы по экспортным пошлинам для крупных месторождений в Восточной Сибири – Среднеботуобинского и Куюмбинского, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджера «Роснефти». Запасы Среднеботуобинского месторождения – более 168 млн т нефти и конденсата и более 181 млрд куб. м газа, его разрабатывает «Таас-Юрях нефтегазодобыча». Недавно «Роснефть» продала 20% этой компании BP и еще 29,9% – индийскому консорциуму во главе с Oil India. Промышленная добыча началась в 2013 г., в этом году на месторождении было добыто 0,9 млн т, планируемая полка – 5 млн т. Куюмбинское месторождение, запасы которого не раскрывались, разрабатывает «Славнефть» – СП «Роснефти» и «Газпром нефти», оператор проекта – «Роснефть». Льготы для этого месторождения «Роснефть» может подождать: добыча начнется только в 2018 г., а на полку (10,9 млн т) месторождение должно выйти в 2032 г.

Как подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, на пике добычи Среднеботуобинского и Куюмбинского месторождений затраты «Роснефти» только на экспортную пошлину пропорционально ее долям могут составить $650 млн – оценка при цене нефти $50 и ставке 30% (будет действовать с 2017 г., сейчас – 42%). Нефтяные компании с 2013 г. могут претендовать на льготы по экспортным пошлинам (при нынешней цене нефти пошлина не берется) при разработке новых месторождений Восточной Сибири, Ямала, Якутии и других регионов, а также участков с «трудной» нефтью, если норма внутренней доходности проектов не дотягивает до 16,3%. Количество нефти по льготной ставке для каждого месторождения определяет правительство: сейчас 15 месторождений имеют льготу на 126,5 млн т нефти.

НДД вместо льгот С 2018 г. для нефтяных компаний может заработать новый налог – налог на финансовый результат. Экономика для новых месторождений при отказе от льгот по экспортной пошлине и переходе на НДД ухудшается, опасались нефтяники. Компании смогут выбрать – оставить льготу или платить новый налог, обещал Минфин.

Минэнерго согласовало обе заявки «Роснефти» на льготу еще зимой, рассказывал «Ведомостям» собеседник в министерстве. Минэкономразвития – в феврале и мае, сказал его представитель. Минфин был против обеих заявок, говорил замминистра финансов Илья Трунин в апреле (цитата по «Интерфаксу»). Минфин всегда против, но правительство регулярно утверждает льготы, парирует один из собеседников «Ведомостей». Документы «Роснефти» почему-то зависли в правительстве, констатирует другой собеседник. Представители Минэнерго, «Роснефти» и вице-премьера Аркадия Дворковича отказались от комментариев, представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

С марта по июль Минэнерго внесло в правительство заявки «Роснефти» среди предложений о льготах для восьми месторождений, говорится в материалах к президентской комиссии по ТЭКу. Льготы уже получили четыре из этого списка. Кроме месторождений «Роснефти» льготу не получило месторождение им. Титова, которое вместе с месторождением им. Требса разрабатывает «Башнефть-полюс». После смены собственника «Башнефти» на «Роснефть» правительство попросило уточнить, нужна ли льгота новому собственнику, сказал один из собеседников. Причина в другом: проект разработки месторождений единый и если говорить о льготах, то сразу для обоих, Минэнерго должно это уточнить, отметил человек, близкий к правительству.

Большой вопрос, нужно ли разрабатывать новые месторождения, если они нерентабельны без льгот, сомневается аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. Но компании начали разрабатывать месторождения при высокой цене нефти и тогда их экономика выглядела лучше, заключает он.