«Русснефть» вызвала большой интерес у неизвестных инвесторов

Книга заявок на акции «Русснефти» переподписана, рассказали источники, близкие к размещению. Сбор заявок начался 18 ноября и прекратился 24 ноября в 18.00 мск, был продлен на час от ранее заявленного времени. Спрос превысил предложение более чем на 30%, сказал «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) продает кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное у трейдера Glencore.

Сначала ценовой диапазон составлял 490–600 руб. за акцию. В четверг «Русснефть» сообщила, что сузила ценовой диапазон до 540–600 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует капитализации в 159–176 млрд руб. Финальная цена будет объявлена сегодня. По данным «Интерфакса», она может составить 550 руб. за акцию. То есть на размещении семья Гуцериевых может заработать 32,2 млрд руб., или около $500 млн по курсу ЦБ. Именно на такую сумму и рассчитывала «Русснефть».

Представители «Русснефти», организаторов IPO – «ВТБ капитала», «Сбербанк CIB», «Атона», БКС, лид-менеджера – Бинбанка – от комментариев отказались.

Частные покупатели Предложения стать покупателями на прошлой неделе получили сотрудники подконтрольного Гуцериевым Бинбанка. Им были разосланы письма с предложением приобрести акции «Русснефти» на специальных условиях – с льготной брокерской комиссией. Сколько составил спрос частных инвесторов, не ясно.

Правда, кто обеспечил высокий спрос и переподписку, непонятно. Источник, близкий к «Атону», отметил высокий спрос со стороны розничных и институциональных клиентов – «всего на несколько миллиардов рублей». «Мы видели много заявок от наших розничных клиентов, но впоследствии большинство из них отозвали заявки. Осталось всего несколько клиентов, которые в совокупности подали заявок на несколько миллионов рублей», – говорит топ-менеджер брокерской компании. «Финам» получил заявки от «десятков клиентов», говорит руководитель департамента клиентского обслуживания компании Александр Бирман. Сумму он не называет. «Инвесторы хотят подождать, пока бумага проторгуется», – говорит он.

Опрошенные «Ведомостями» представители крупных управляющих компаний (УК) сообщили, что заявок они не подавали. «Мы для себя не увидели выгоды в участии в этом размещении, от клиентов интереса тоже не было», – говорит топ-менеджер одной из них. Его коллега из другой УК признает, что только один клиент заинтересовался акциями «Русснефти», но «мы его отговорили»: «Мы считаем, что цена акции слишком высока». «Мы не стали подавать заявки. Хотим подождать и посмотреть, как будет торговаться бумага», – рассказывает инвестбанкир. «Ни одной заявки от институциональных клиентов мы вообще не получили», – добавляет его коллега из другого банка. «Я удивился, что инвестбанки-организаторы не проявляли активности. Обычно их сейлзы часто звонят, присылают много документов, данных об эмитенте. Но этого не было», – говорит топ-менеджер УК. Ранее один из управляющих, который интересовался размещением «Русснефти», допускал, что IPO будет кулуарным и часть акций выкупят НПФ, входящие в подконтрольную семье Гуцериевых финансовую группу «Сафмар». Представитель «Сафмара» говорит, что НПФ не покупали акции «Русснефти».

В пятницу начнутся торги акциями на Московской бирже. Цена акций «Русснефти» завышена, после размещения на бирже она может упасть в течение нескольких недель, считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев: «Падение может составить 30%. Но в первые дни размещения у организаторов есть задача поддерживать ликвидность». Цена в 550 руб. приемлема для инвесторов, но несколько удивляет, что книга переподписана, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. «Все же у компании высокий долг. Нет понимания, как он будет рефинансирован». С другой стороны, долгосрочным инвесторам бумаги «Русснефти» могут быть интересны с целью диверсификации портфеля, говорит он.