Rio Tinto сокращает инвестпрограмму

Сокращать инвестиции Rio Tinto заставляют неясные рыночные перспективы. В 2016 г. вторая из крупнейших в мире добывающих компаний вложит в проекты менее $3,5 млрд – это на 13% меньше предыдущего прогноза в $4 млрд. В 2012 г. Rio Tinto потратила на эти цели более $17 млрд. Но с тех пор как цены на сырье стали падать, добывающие компании значительно сократили расходы на геологоразведку и новые проекты. В этом году цены поднялись с многолетних минимумов, и в 2017–2018 гг. Rio Tinto рассчитывает увеличить вложения, прогнозируя, что они составят $5 млрд и $5,5 млрд соответственно.

В отличие от многих конкурентов Rio Tinto планирует вложения в новые проекты на годы вперед, полагая, что это поможет ей оказаться в выигрышном положении, когда рынок начнет восстанавливаться. Компания активизирует разработку месторождения железной руды и бокситов в Австралии и меди в Монголии.

Китай останется основным источником спроса на сырье в ближайшие годы, считают в Rio Tinto. «При прочих равных экономика Китая в своей основе развивается хорошо, в нее вкладывается много денег», – заявил гендиректор компании Жан-Себастьян Жак. Его оптимизм омрачают только планы Пекина по реформированию промышленности, предполагающие сокращение избыточных мощностей, которые могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для добычи угля и железной руды – секторов, связанных с черной металлургией. Это делает рынок менее предсказуемым. После того как власти Китая в апреле ввели ограничения на добычу угля, цены на некоторые виды этого сырья более чем утроились. «Мы были очень удивлены тем, что правительство Китая устроило на рынке коксующегося угля. Такого никто не ожидал, – говорит Жак. – Главная неопределенность, связанная сегодня с Китаем, заключается в темпах реструктуризации госпредприятий». После взлета цен на уголь власти Китая ослабили ограничения для добывающих компаний, чтобы охладить рынок. Аналитики Credit Suisse недавно назвали ранее введенные Пекином ограничительные меры «досадным голом в собственные ворота».

Перевела Надежда Беличенко