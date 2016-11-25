Международный аэропорт Владивостока сменил владельца

АО «Международный аэропорт Шереметьево» продало Международный аэропорт Владивостока («Кневичи») международному консорциуму инвесторов. В него вошли группа «Базовый элемент», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аэропортовый оператор Changi Airports International (CAI), сообщает пресс-служба «Базэла». Предметом сделки стали 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток», сертифицированного Межгосударственным авиационным комитетом. «Базовый элемент», РФПИ и CAI владеют равными долями акций по 33,3 %.

Соглашение о сделке было подписано в присутствии первого вице-премьера Игоря Шувалова и заместителя премьер-министра Сингапура Тармана Шанмугаратнама по итогам заседания российско-сингапурской межправительственной комиссии, сообщает ТАСС. Источник агентства в российской делегации сообщил, что сумма сделки составила порядка 6 млрд руб.

Сейчас пропускная способность аэропорта Владивостока составляет 3,5 млн пассажиров в год, он способен принимать все типы воздушных судов. В пресс-службе «Базэла» отметили, что за счет географического положения аэропорт имеет стратегическое значение для развития авиатранспортной системы региона и в условиях режима «открытого неба» будет развиваться как основной воздушный хаб для внутренних и международных перевозок в регионе. Консорциум инвесторов планирует расширить сеть маршрутов аэропорта, увеличить количество рейсов и улучшить качество сервисов.

Комментируя сделку, председатель набсовета «Базэла» Олег Дерипаска напомнил, что «Базовый элемент» в сотрудничестве с Changi Airports International уже многое сделал для развития аэропортов Краснодарского края. Он надеется распространить этот опыт и на аэропорт Владивостока. «Вместе с партнерами по консорциуму мы сможем создать высокотехнологичное авиационное предприятие, обеспечивающее безопасность и комфорт для пассажиров, придерживающееся самых высоких стандартов в области эксплуатации и обслуживания аэропортов и способствующее реализации богатого экономического потенциала Дальнего Востока», - цитирует его пресс-служба «Базэла».

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сказал, что уже началась работа над расширением международной маршрутной сети аэропорта и привлечением новых авиакомпаний из Китая.

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко напомнил, что аэропорт «Кневичи» «продемонстрировал высокое качество своей работы во время проведения саммита АТЭС-2012» и других крупных мероприятий на Дальнем Востоке. Он выразил надежду, что смена собственника станет новым стимулом к развитию этого предприятия в интересах Дальнего Востока России и всей отечественной авиации.

Гендиректор CAI Лим Лианг Сонг назвал Владивосток «воротами в Юго-Восточную Азию из России». Он пообещал, что консорциум будет развивать его «как одну из лучших воздушных гаваней региона, с развитой маршрутной сетью и высочайшим уровнем сервиса – нашими приоритетными направлениями». В CAI рассчитывают, что проект «откроет огромные возможности по развитию международного туризма и торговли». Ранее председатель совета директоров сингапурской группы Changi Лью Ман Леонг говорил, что группа намерена увеличить пассажиропоток аэропорта до 5 млн человек в год в краткосрочной перспективе.

Консорциум РФПИ, «Базэла» и Changi в феврале 2015 г. выиграл конкурс на покупку аэропорта Владивостока у «Шереметьево». Уже тогда сообщалось, что покупатель предполагал заплатить за пакет около 6 млрд руб. и что он должен будет выплатить кредит, который ВЭБ выделил в свое время МАШ на строительство терминала. Кредит составляет около 1,5 млрд руб. и не входит в цену пакета. В июне 2015 г. Василенко говорил, что покупатели предлагают рассрочить платежи за доли в аэропорту Владивостока, а представитель «Базэл аэро» сказал, что предложения консорциума изначально содержали условие о рассрочке и цена за пакет была сформирована с учетом рассрочки. В августе 2016 г. источники «Интерфакса» сообщили, что продажа аэропорта Владивостока, которым владел аэропорт «Шереметьево» (МАШ), будет сопровождаться допэмиссией акций первого.

24 ноября руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по приобретению сингапурской Changi 49% акций аэропорта Владивостока.