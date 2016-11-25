«Русснефть» разместит свои акции на бирже по 550 рублей

«Русснефть» размещает 20% обыкновенных акций (15% от уставного капитала) по цене 550 руб. за бумагу, сообщила компания. То есть капитализация «Русснефти» оценена в 161,8 млрд руб., в ходе IPO будет привлечено 32,4 млрд руб. Торги акциями на Московской бирже начнутся сегодня.

Сначала ценовой диапазон составлял 490–600 руб. за акцию. В четверг «Русснефть» сообщила, что сузила ценовой диапазон до 540–600 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует капитализации в 159–176 млрд руб. Сбор заявок начался 18 ноября и прекратился 24 ноября в 18.00 мск, был продлен на час от ранее заявленного времени. Книга заявок на акции «Русснефти» переподписана, рассказывали источники, близкие к размещению. Источник, близкий к «Атону», отмечал высокий спрос со стороны розничных и институциональных клиентов – «всего на несколько миллиардов рублей». Акции «Русснефти» могли купить и физические лица.

Около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) продает кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное у трейдера Glencore.

«Публичное предложение c листингом акций на Московской бирже является важным этапом развития «Русснефти», - прокомментировал председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев. - Мы рады, что акции «Русснефти» вызвали интерес у широкого круга инвесторов: общий объем спроса превысил предложение более чем на 30%. Помимо институциональных инвесторов значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2000 заявок на приобретение акций в рамках IPO».