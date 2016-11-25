Неисправность на руднике «Алросы» обвалила акции компании на 4,2%

Это была техногенная авария на подземном руднике «Удачный», пострадал вице-президент «Алросы» по финансам, работа рудника не прекращалась

На подземном руднике «Удачный» выплеснулась переработанная руда, говорится в сообщении « Алросы». Пострадали два человека, один из них - вице-президент по финансам Елена Гангало, работа рудника не прекращалась. За 7 минут с момента выхода этой новости капитализация «Алросы» потеряла 28 млрд руб. (4,2%) снизившись до 639,1 млрд руб., свидетельствую данные Московской биржи.

Инцидент произошел, когда президент компании Андрей Жарков и правление осматривали дробильный комплекс на подземном руднике.

Гангало является вице-президентом «Алросы» с июня 2016 г., она курирует финансово-экономический блок. С 9 сентября 2015 г. до 2 июня 2016 г. она была замминистра сельского хозяйства России.

На момент аварии на руднике работали 209 горняков, на горизонте, где произошел инцидент, работали 16-20 человек, они не пострадали. Пострадавшие получили травмы средней тяжести.

По даным на 15.00 мск, капитализация компании была 660 млрд руб. (-1,8% к закрытию четверга).

Рудник «Удачный» – второй по запасам рудник «Алросы» (154,2 млн т руды) и четвертый по добыче (в 2015 г. - 3,5 млн карат). Больше добывается только на трубке «Юбилейная» (9,4 млн карат), «Интернациональной» (4 млн карат) и Нюрбинской (4,8 млн карат).

Обстоятельства инцидента компания будет изучать вместе с экспертами Ростехнадзора и сотрудниками правоохранительных органов, говорится в сообщении «Алросы».