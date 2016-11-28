РФПИ, Changi и «Базэл» завершают покупку аэропорта Владивостока

Почти два года потребовалось консорциуму РФПИ, Changi и «Базового элемента», чтобы после победы в конкурсе на 100% акций АО «Терминал Владивосток» и 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» купить эти активы у «Шереметьево». В пятницу стороны подписали соглашение о покупке – сделка будет закрыта после получения разрешений регуляторов и всех корпоративных процедур. Доли всех трех партнеров в обоих юридических лицах будут равные, говорится в сообщении: по 33,3% в «Терминале Владивосток» и по 17,39% в «Международном аэропорту Владивосток». Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила Changi приобрести до 49,99% в «Терминале Владивосток» и до 34,77% в «Международном аэропорту Владивосток», сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. Сумма сделки не раскрывается.

Консорциум выиграл конкурс в феврале 2015 г., предложив за пакеты около 6 млрд руб., говорили источники «Ведомостей». Сумма сделки акций не учитывала заем, предоставленный «Шереметьево» «Терминалу Владивосток», заявлял в середине 2015 г. тогдашний заместитель гендиректора «Базэла» Андрей Елинсон. Переговоры затянулись из-за этого займа: рынок слишком ослаб, чтобы партнеры могли брать на себя дополнительную нагрузку, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров. Чтобы закрыть сделку на прежних условиях – около 6 млрд руб., – «Шереметьево» конвертировало заем в новые акции «Терминала Владивосток». Размер займа «Шереметьево» в доступных отчетах не уточнен. В 2013 г. «Коммерсантъ» писал, что «Терминал Владивосток» привлек у материнской компании 2,5 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», общий долг «Терминала Владивосток» на начало 2016 г. был 5,4 млрд руб.

Консорциум хочет превратить Владивосток в один из ведущих региональных аэропортов, связывающих российский Дальний Восток со странами АТР, говорится в сообщении. Цель Changi – увеличить пассажиропоток аэропорта до 5 млн человек, передавал «Интерфакс» слова председателя совета директоров Changi Airports International Лью Ман Леонга в октябре. За 10 месяцев пассажиропоток аэропорта вырос на 8% до 1,6 млн человек благодаря росту потока из Китая (на 61%), Южной Кореи (на 14%) и Японии (на 12%). Стратегическое расположение Владивостока и статус «открытого неба» – идеальные условия для привлечения новых перевозчиков, увеличения числа рейсов и маршрутов, подчеркивает консорциум.