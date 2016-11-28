Россияне стали планировать новогодний отдых заранее

В 2016 г. россияне на два месяца раньше озаботились тем, где они проведут зимние каникулы. Новогодние путешествия стали бронировать уже в конце сентября, хотя еще год назад туристы тянули до конца ноября – начала декабря, рассказал «Ведомостям» гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. За весь 2016 год глубина бронирований увеличилась благодаря стабилизации курса рубля почти вдвое – до 50 с 26 дней в прошлом году, сообщил сооснователь сервиса Onlinetours Константин Победкин.

При этом общее число забронированных туров на Новый год по России уменьшилось на 4% год к году, отмечает Горин, надеясь, что ситуация изменится в декабре. Только 20% клиентов «Пегас туристик» в этом году выбрали Россию, замечает гендиректор компании Анна Подгорная, не раскрывая показателей за 2015 г. Причин этого они не называют. В Новый год цены на пакетные горнолыжные туры в Сочи сопоставимы со стоимостью путевок в Италию, Францию, Андорру, Болгарию и по другим европейским направлениям, отмечает Горин. Так, отдых на новогодние праздники в Красной Поляне с 30 декабря 2016 г. по 5 января 2017 г. в трехзвездочном отеле обойдется от 110 000 руб. на двоих, в Доломитовых Альпах Италии – от 122 000 руб., в Андорре с 3 по 9 января 2017 г. – от 116 000 руб., по данным TUI.

Кроме того, после девятимесячного перерыва вновь можно продавать путевки в Турцию, отмечает другой топ-менеджер крупного туроператора, а вскоре, возможно, будут восстановлены и полеты в Египет (авиасообщение с ним прекращено после крушения российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 г.).

Сколько стоит отдых На новогодние каникулы туристы стали выбирать более бюджетные зарубежные туры, отмечает гендиректор «Випсервиса» Дмитрий Горин. Гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная и сооснователь Onlinetours Константин Победкин, напротив, уверяют, что на зимние каникулы их клиенты предпочитают отели «4–5 звезд» в выездных турах. Средний чек у Onlinetours – 120 000 руб. на 2,5 человека, по данным компании. Средний чек по сравнению с прошлым годом не изменился – $1000–1200 на двоих, отмечает Майя Ломидзе из АТОР.

По оценкам Победкина, как и в прошлом году, на внутренний туризм придется не менее 30% новогодних бронирований.

Ведущим направлением внутреннего туризма остается Сочи, считает представитель туроператора TUI Татьяна Круглова. На Красную Поляну, по данным Победкина, приходится 80% от всех продаж горнолыжных туров. В предстоящем зимнем сезоне «Роза Хутор» рассчитывает принять 950 000 туристов – на 20% больше, чем годом ранее, рассказала представитель курорта. Сейчас, как и в 2015 г., на новогодние праздники забронировано 90% отелей «Розы Хутор», уточнила она. Красная Поляна привлекает туристов своей инфраструктурой, ценами в рублях и отсутствием виз и иностранных языков, объясняет представитель TUI.

За рубеж на новогодние праздники россияне активно едут в Турцию (+50% к количеству забронированных туров год назад), Тунис (+40%), Доминикану, Вьетнам, Таиланд (+10–15% по каждой стране), перечисляет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Также популярны Кипр, ОАЭ и Таиланд, добавляет она.

Все-таки общий спад рынка замедлился благодаря устойчивому курсу рубля в 2016 г., что говорит о возможном выздоровлении отрасли, замечает Горин. Так, продажи новогодних туров уже выросли на 10% по сравнению с прошлым ноябрем, подтверждает Круглова.

Выездной туризм сократится на 20% по итогам 2016 г., тогда как внутренний вырастет примерно на 15%, отмечал ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов (цитата по «РИА Новости»). Представитель Ростуризма на запрос не ответил.