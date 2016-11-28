Новый рекорд «Газпрома»: прошлогодний объем газа будет экспортирован за 11 месяцев

В понедельник «Газпром» за 333 дня с начала года может поставить в дальнее зарубежье столько же газа, сколько за весь 2015 год. С 1 января по 28 ноября текущего года включительно концерн экспортирует 159,6 млрд куб. м, подсчитал «Интерфакс» на основе оперативных данных европейских газотранспортных компаний и «Газпрома». Объем экспорта за прошлый год составил 159,4 млрд куб. м.

Холодная погода в Европе помогает концерну ставить рекорд за рекордом этой осенью. В пятницу концерн сообщил о «знаковом событии»: экспорт российского газа в дальнее зарубежье превысил 600 млн куб. м в сутки. Таким образом, «Газпром» в восьмой раз за осень обновил максимум суточных поставок. «Это знаковое событие, исторический рубеж с точки зрения наших поставок газа на экспорт. Уверенный рост спроса на российский газ свидетельствует о надежности и стабильности поставок «Газпрома» в Европу», - процитировал «Интерфакс» председателя правления компании Алексея Миллера.

Поддерживают высокий спрос и цены на газ «Газпрома» - европейские потребители платят по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой меньше, чем покупая газ на спотовых площадках.

В то же время маркетинговая стратегия «Газпрома» стала более гибкой: монополия продает газ по традиционным долгосрочным контрактам, на аукционах, через дочерние структуры Gazprom Marketing & Trading и Wingas в Европе, отмечает старший научный сотрудник The Oxford Institute for Energy Studies Тьерри Брос. Это позволяет «Газпрому» быстрее адаптироваться к изменениям рынка, считает эксперт.

За ноябрь «Газпром» может экспортировать 17,5 млрд куб. м газа, на 28% больше, чем в ноябре 2015 г., а за 11 месяцев - 160,8 млрд куб. м, прогнозирует «Интерфакс».

Представитель «Газпрома» пока не прокомментировал расчеты.