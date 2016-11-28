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«Новатэку» нужны четыре месторождения «Газпрома»

Компания просит президента Владимира Путина помочь со сделкой
Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и «Газпрома» Алексей Миллер
Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и «Газпрома» Алексей Миллер
Д. Абрамов / Ведомости

«Новатэк» ведет переговоры с «Газпромом» о покупке четырех крупных месторождений монополии на Ямале с запасами 2,65 трлн куб. м, сообщило РБК со ссылкой на письмо министра энергетики Александра Новака президенту Владимиру Путину от 11 ноября. Это подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник, близкий к одной из сторон переговоров.

На Ямале сосредоточен основной бизнес «Новатэка», здесь же компания строит второй в России завод по производству сжиженного природного газа - «Ямал СПГ» на 16,5 млн т, он должен быть запущен в 2017 г. «Новатэк» хочет купить Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгинский и Тасийский участки, они находятся в непосредственной близости от Южно-Тамбейского месторождения (запасы - 926 млрд куб. м газа), которое служит ресурсной базой для «Ямал-СПГ». «Газ в сжиженном виде будет в ближайшем будущем интересовать абсолютно всех, и компании нужно обеспечивать себя ресурсной базой, чтобы иметь перспективы на этом рынке», - объясняет инициативу «Новатэка» один из собеседников «Ведомостей». «Новатэк» в перспективе планирует производить 80 млн т СПГ, подтверждает его мысль другой собеседник. Представители «Новатэка» и «Газпрома» не ответили на запросы «Ведомостей».

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Новак в своем письме отвечает на указание Путина от 12 октября «О переоформлении лицензий с «Газпрома» на «Новатэк», пишет РБК. Президент поручил ему рассмотреть обращение «Новатэка» о принятии «необходимых корпоративных решений» для переоформления лицензий на Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгинский и Тасийский лицензионные участки (все четыре месторождения находятся на Ямале и относятся к Тамбейской группе) с «Газпрома» на отдельную компанию, которую затем купит «Новатэк», следует из письма Новака.

«Газпром» получил эти месторождения в 2008 г. без конкурса по распоряжению правительства, пишет Новак. Тогда за эти участки компания заплатила 10,4 млрд руб.

«Новатэк» и раньше интересовался месторождениями «Газпрома». В 2012 г. компании планировали совместно осваивать участки месторождений Тамбейской группы «Газпрома» и Утреннего (Салмановского) месторождения «Новатэка», расположенного на северо-востоке полуострова Гыдан. Предполагалось, что «Новатэк» получит 25% в совместном предприятии, которому «Газпром» передаст три из четырех месторождений этой группы «для увеличения комплекса мощностей по производству СПГ» на Ямале, а монополия сохранит за собой 75%.

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«Газпром» и «Новатэк» «проводят коммерческие переговоры по вопросу использования месторождений полуострова Ямал», цитирует РБК письмо Новака Путину. Но до сих пор (на 11 ноября) их позиция по возможной сделке не представлена в Минэнерго, предупреждает чиновник. Вопрос требует дополнительного изучения в части экономики, сроков, а также оптимизации освоения и монетизации запасов газа, указывает министр. Новак попросил продлить срок исполнения указания президента до 30 декабря.

На месторождениях Тамбейской группы — Северо-Тамбейском, Западно-Тамбейском, Тасийском и Малыгинском — сейчас активно ведется геологоразведка, сообщил РБК источник в руководстве «Газпрома». Продавать их ни в коем случае нельзя, предупреждает он. Дело в том, что «Газпром» получает от государства лицензии, в том числе на Ямале, для реализации конкретных проектов, напоминает собеседник РБК. «Указанные четыре месторождения Тамбейской группы предназначены для заполнения Северо-Западного коридора (трубопроводы Бованенково — Ухта и Ухта — Торжок), чтобы компенсировать падение добычи на зрелых месторождениях Надым-Пуртазовской провинции, которого мы ждем через десять лет», — напоминает он. Когда эти зрелые месторождения истощатся, Ямал станет главной газовой «житницей страны», откуда будут обеспечены все ближайшие регионы.

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