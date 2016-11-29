«Газпром» поставит в Европу рекордный объем газа

С начала года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 159,7 млрд куб. м газа – больше, чем за весь прошлый год (159,4 млрд куб. м), сообщил концерн в понедельник. «Зима еще не началась, до конца года еще больше месяца, причем зимнего, а уровень 2015 г. уже пройден. Это превосходный результат, который наглядно демонстрирует высокую заинтересованность европейских потребителей в российском газе», – доволен председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Концерн скорректировал прогноз экспорта на 2016 г. – он может превысить 175 млрд куб. м, сказал зампред правления концерна Александр Медведев (его процитировал ТАСС). «В нынешнем году мы планируем поставить рекордный объем природного газа в страны дальнего зарубежья. Вопрос только в том, удастся ли преодолеть отметку в 170 млрд куб. м», – говорил Медведев в октябрьском интервью журналу «Газпром».

За ноябрь «Газпром» может экспортировать 17,5 млрд куб. м газа – на 28% больше, чем в ноябре 2015 г., а за 11 месяцев – 160,8 млрд куб. м, подсчитал «Интерфакс». Холодная погода в Европе и цены на газ помогают концерну ставить рекорды суточных поставок этой осенью. В пятницу экспорт российского газа в дальнее зарубежье превысил 600 млн куб. м в сутки – Миллер называл это событие историческим рубежом. Существенный фактор – постепенное возвращение газа в электрогенерацию из-за снижения цен, что делает его более конкурентоспособным относительно угля, отмечал Медведев. Поддерживает рост экспорта российского топлива и снижение собственной добычи в Европе. Только за первое полугодие добыча в Нидерландах упала почти на 3 млрд куб. м газа, приводил данные Медведев. «Газпром» ожидает, что средняя цена по итогам года составит $165–170 за 1000 куб. м, говорил Медведев.

Но рост продаж не сможет полностью компенсировать падение цен на газ, считают аналитики. «Если сравнивать с прежним прогнозом экспорта в 165 млрд куб. м, то его увеличение на 10 млрд куб. м при средней цене $174 за 1000 куб. м – это дополнительные $1,7 млрд к выручке», – говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2015 г. объем продаж газа группы «Газпром» в страны дальнего зарубежья составил 184,4 млрд куб. м, средняя цена – $245,6 за 1000 куб. м, следует из отчета компании. Если средняя цена снизится до $174 за 1000 куб. м, а прочие продажи не сократятся, то выручка от таких продаж может снизиться с $45,3 млрд до $34,7 млрд, рассуждает Полищук.

По расчетам Fitch Ratings, при цене на газ в Европе $180 за 1000 куб. м экспорт каждой тысячи кубометров приносит «Газпрому» около $50. В прошлом году продажи приносили почти вдвое больше, отмечает младший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Рост экспорта в Европу до 175 млрд куб. м незначительно нивелирует падение EBITDA от более низких цен на газ, продолжает он. При таких объемах EBITDA «Газпрома» может упасть на 29% по сравнению с прошлым годом, а при стабильных продажах падение могло бы составить 33%. При этом концерну скорее всего не придется существенно увеличивать добычу газа, так как рост экспорта в Европу компенсирует падение продаж на внутреннем рынке и экспорта в ближайшее зарубежье, указывает Маринченко.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев о влиянии роста экспорта на финансовые показатели компании.

Быстрее адаптироваться к изменениям рынка «Газпрому» помогает более гибкая, чем раньше, маркетинговая стратегия: монополия продает газ по традиционным долгосрочным контрактам, на аукционах, через дочерние структуры Gazprom Marketing & Trading и Wingas в Европе, обращает внимание старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Тьерри Брос. В прошлом году Gazprom Marketing & Trading заключила важные контракты с компаниями Centrica (Великобритания), Perenco (Камерун) и Pavilion Energy (Сингапур), говорил Медведев. В 2015 г. объем природного газа, который компания продала потребителям в Великобритании, составил около 2,7 млрд куб. м. «Газпром экспорт» в прошлом году поставил Wingas 10 млрд куб. м газа, а WIEH – 17 млрд куб. м газа, эти две компании обеспечили четверть всего импорта газа в Германию (за вычетом реэкспорта). В 2016 г. они могут закупить у «Газпром экспорта» 28,7 млрд куб. м. В будущем доля российского газа в европейском потреблении как минимум сохранится на нынешнем уровне и, вероятно, будет демонстрировать небольшой, но устойчивый рост, говорил Медведев.