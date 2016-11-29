«Новатэку» нужны месторождения «Газпрома»

«Новатэк» ведет переговоры с «Газпромом» о покупке четырех крупных месторождений монополии на Ямале с запасами 2,65 трлн куб. м, сообщил РБК со ссылкой на письмо министра энергетики Александра Новака президенту России Владимиру Путину от 11 ноября. Это подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник, близкий к одной из сторон переговоров.

На Ямале сосредоточен основной бизнес «Новатэка», здесь же компания строит второй в России завод по производству сжиженного природного газа – «Ямал СПГ» на 16,5 млн т, он должен быть запущен в 2017 г.

«Новатэк» хочет купить у «Газпрома» Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгинский и Тасийский участки, они находятся в непосредственной близости от Южно-Тамбейского месторождения (запасы – 926 млрд куб. м газа), которое служит ресурсной базой для «Ямал СПГ». Газ в сжиженном виде будет в ближайшем будущем интересовать всех и компании нужно обеспечивать себя ресурсной базой, чтобы иметь перспективы на этом рынке, объясняет инициативу «Новатэка» один из собеседников «Ведомостей». Основные проекты «Новатэка» («Ямал СПГ» и «Арктик-СПГ») к 2025 г. дадут 28,5–33 млн т СПГ, говорится в презентации «Новатэка», с которой ознакомились «Ведомости». Потенциал производства СПГ на Ямальском и Гыданском полуостровах – более 78 млн т. Представители «Новатэка», «Газпрома» и Минэнерго не ответили на запросы «Ведомостей».

Новак в своем письме отвечает на указание Путина от 12 октября «О переоформлении лицензий с «Газпрома» на «Новатэк», пишет РБК. Президент поручил министру рассмотреть обращение «Новатэка» о принятии «необходимых корпоративных решений» для переоформления лицензий на Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгинский и Тасийский лицензионные участки (все четыре месторождения находятся на Ямале и относятся к Тамбейской группе) с «Газпрома» на отдельную компанию, которую затем купит «Новатэк», следует из письма Новака.

«Газпром» мог бы продать эти месторождения за $2 млрд, оценивает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Газпром» получил эти месторождения в 2008 г. без конкурса по распоряжению правительства, пишет Новак. За них компания заплатила 10,4 млрд руб. «Новатэк» и раньше интересовался месторождениями «Газпрома». В 2012 г. компании планировали совместно осваивать участки месторождений Тамбейской группы «Газпрома» и Утреннего (Салмановского) месторождения «Новатэка».

«Газпром» и «Новатэк» «проводят коммерческие переговоры по вопросу использования месторождений полуострова Ямал», но до сих пор не представили позицию по сделке в Минэнерго, указывает Новак и просит продлить срок исполнения указания президента до 30 декабря.

Продавать их ни в коем случае нельзя, предупреждает источник РБК в руководстве «Газпрома». Четыре месторождения Тамбейской группы предназначены для заполнения Северо-Западного коридора (трубопроводы Бованенково – Ухта и Ухта – Торжок), чтобы компенсировать падение добычи на зрелых месторождениях Надым-Пуртазовской провинции, которого компания ждет через 10 лет, напоминает он. Когда эти зрелые месторождения истощатся, Ямал станет главной газовой житницей страны, откуда будут обеспечены все ближайшие регионы.

«Газпром» в ближайшее время вряд ли будет монетизировать газ с месторождений на востоке Ямала – тогда ему потребовалось бы строить трубопровод для подключения к системе Бованенково – Ухта, рассуждает аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. Продать месторождения «Новатэку» было бы логично, добавляет он.