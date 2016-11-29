Юристы «Роснефти» могли влиять на армянские суды в споре за активы ЮКОСа

Юристы нефтяной компании, которой досталось большинство активов ЮКОСа, давали указания армянскому судье, чтобы обеспечить нужное решение в пяти судебных делах, связанных с ЮКОСом, явствует из некоторых электронных писем. Другие письма свидетельствуют, что юристы «Роснефти» работали над проектами решений армянских судов в ходе процессов в 2010–2011 гг.

Спорная компания «Роснефть» приобрела акции армянской Yukos CIS Investments Limited в 2007 г. за $1 млн при продаже активов признанного банкротом ЮКОСа, чьи бывшие акционеры оспорили сделку. Yukos CIS была одной из трех «дочек» ЮКОСа, подавших иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ); две другие – Yukos UK Limited (Великобритания) и Yukos Finance BV (Нидерланды). В июле 2014 г. ЕСПЧ постановил, что 1,866 млрд евро компенсации должны получить все бывшие акционеры ЮКОСА (их более 50 000).

Дела, рассматривавшиеся судами Армении, были связаны с зарегистрированной в стране Yukos CIS Investments (см. врез), владевшей через нидерландский траст активами на $400 млн. В апреле 2015 г. «Роснефть» договорилась об урегулировании споров с компаниями группы Yukos и контролирующими их физлицами, в результате чего было подтверждено их право собственности на активы, в том числе Yukos CIS. Мировое соглашение было заключено через три месяца после того, как окружной суд Амстердама, несмотря на возражения «Роснефти», постановил приобщить к доказательствам электронные письма, связанные с делом Yukos CIS. С копией этого судебного постановления и самими письмами ознакомилась Financial Times.

Письма, содержание которых до сих пор не раскрывалось, также были представлены в качестве доказательств еще в одном деле, которое до сих пор рассматривается в Нидерландах, – об активах Yukos International более чем на $800 млн.

«Мы всегда знали, что российские власти способны влиять на решение судов в России», – сказал бывший президент ЮКОСа Стивен Тиди, но эти электронные письма «дали нам возможность увидеть, что же на самом деле происходит за кулисами». По его мнению, они подтверждают позицию бывших топ-менеджеров и акционеров ЮКОСа, заявлявших, что банкротство нефтяной компании стало возможно благодаря «манипулированию судами».

«Роснефть» назвала обвинения в неправомерных действиях в ходе судебных процессов «необоснованными утверждениями» и отметила, что решительно отвергла их еще во время слушаний в нидерландском суде несколько лет назад. «Мы уверены, что вы также отметите, что схожие заявления о неправомерных действиях делались в отношении ЮКОСа, – говорится в заявлении компании в ответ на запрос FT. – Вопросы, связанные с обвинениями в нарушениях в ходе армянских процессов, которые обе стороны предъявляли друг другу, были в полной мере рассмотрены судом [в Нидерландах] и урегулированы как часть общего мирового соглашения. Обсуждать отдельные эпизоды бессмысленно». Подлинность каких-либо электронных писем в заявлении «Роснефти» не оспаривается.

Основные дела, связанные с Yukos CIS, вел судья Сурен Казарян. Он был уволен в 2011 г. и впоследствии получил политическое убежище в США. В амстердамском суде он заявил, что принимал решения в пользу «Роснефти» под давлением сверху. Например, текст вынесенного им в феврале 2011 г. решения ему передал на флешке старший по званию судья (Yukos сообщил амстердамскому суду, что оказывал Казаряну финансовую поддержку после его переезда в США).

Как явствует из писем, с которыми ознакомилась FT, юристы «Роснефти» ездили в Армению в июне 2010 г. вскоре после того, как одно из судебных решений там поставило под сомнение право собственности «Роснефти» на Yukos CIS. Один из юристов «Роснефти» написал коллеге, что им обещана поддержка, но все нужно хранить в тайне. «Они обещают, что все будет ОК, но лишь время покажет, – писал он. – Но УМОЛЯЮ ТЕБЯ – ты ничего не знаешь ни о поездке, ни о ее целях, ни о том, что нам обещали поддержку».

Затем армянский адвокат Эдуард Мурадян, работавший на «Роснефть», послал в 2010 г. два письма на электронный адрес, связанный с Арменом Никогосяном, начальником управления по защите государственных интересов генпрокуратуры Армении. В них красными буквами было прописано, что «Роснефть» хочет видеть в решениях по пяти судам, связанным с Yukos CIS. В одном из них «Роснефть» просила предоставить ей проект судебного решения до его обнародования, в другом – возражения противной стороны, чтобы сформулировать для суда реакцию на них. В письме коллеге из команды юристов «Роснефти» Мурадян писал, что контакты с Никогосяном – дело «совершенно секретное», и просил «удалить все письма после прочтения».

Мурадян заявил FT, что его юридическая фирма «отрицает любые факты, предполагающие неправомерное влияние на судебные решения». Никогосян отрицает, что получал инструкции от юристов «Роснефти».

Последние, как показывают письма, похоже, пытались составлять тексты судебных постановлений. В письме от 18 октября 2010 г. член армянской команды юристов «Роснефти» послал Мурадяну и ее юристам в Москве документ под названием «Возможное решение суда». Текст этого документа частично нашел отражение в судебном решении, вынесенном 27 октября.

Другое письмо свидетельствует, что юристы «Роснефти» продолжали работать над текстом решения уже после того, как судья удалился для его вынесения, тогда как любые контакты с судьей после этого запрещены. В итоговом постановлении судьи 23 февраля 2011 г. приводились аргументы, содержавшиеся в одном из двух документов, которыми двумя днями ранее обменивались юристы «Роснефти».

Как заявлял в амстердамском суде Казарян, у него «не было другого выбора»: «Все армянские судьи, которые вели связанные с ЮКОСом дела, получили четкое и недвусмысленное послание: следуй указаниям сверху, принимай решения в пользу «Роснефти» и против ЮКОСа – или тебя ждут тяжелые последствия».

Перевел Михаил Оверченко