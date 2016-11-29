Первый этап Удокана подорожал на 76% до 238 млрд рублей

Общие инвестиции в развитие крупнейшего в России и третьего по величине в мире медного месторождения Удокан (запасы – 1,4 млрд т медной руды) составят 238 млрд руб. ($3,7 млрд). Это следует из данных ВЭБа, которые приводит Минприроды в письме в Минэкономразвития («Ведомости» ознакомились с документом). На эти средства принадлежащая акционерам «Металлоинвеста» Байкальская горная компания (БГК) построит дорогу до Удокана, ЛЭП и горно-обогатительный комбинат на 12 млн т руды в год. Какую трассу планируется строить – автомобильную или железнодорожную, – в письме не говорится. Два человека, близких к БГК и одному из контрагентов компании, подтвердили «Ведомостям» оценку затрат. Один из них указывает, что это затраты лишь на первый этап развития месторождения.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на письмо крупнейшего совладельца «Металлоинвеста» Алишера Усманова президенту России Владимиру Путину от июня 2015 г. передавал, что инвестиции в строительство инфраструктуры и первой очереди Удокана составят $2,1 млрд. Весь проект оценивался в $5 млрд, следует из прошлогодней презентации БГК. Таким образом, инвестиции на развитие первого этапа выросли на 76%. Оценку проекта готовила международная инжиниринговая компания Fluor при участии SRK Consulting и Knight Piesold, говорится на сайте БГК.

В поисках партнера Опцион на покупку 25% БГК есть у «Ростеха». Когда состоится сделка, представитель госкорпорации не говорит. Акционеры БГК также ищут стратегического инвестора. В 2014–2015 гг. «Металлоинвест» вел переговоры с китайским фондом Hopu, но тот выбрал проект «Норникеля» по строительству Быстринского ГОКа, где уже была построена инфраструктура.

Представитель инжиниринговой компании на вопросы «Ведомостей» не ответил, а представитель БГК отмечает, что «238 млрд руб. включают в себя как капитальные затраты – $2,1 млрд (136 млрд руб. по текущему курсу), так и дополнительно понесенные (какие, не уточняет. – «Ведомости»), а также прогнозный курс инфляции и валютный курс, установленные ВЭБом для внутреннего использования». Как изменилась сейчас оценка затрат на весь проект, представитель БГК не говорит.

Детали развития Удокана приводит Минприроды: БГК не позднее февраля 2019 г. должна представить технический проект Удокана, еще через четыре года должна заработать первая очередь месторождения (12 млн т руды в год), а полная мощность должна составить 36 млн т руды в год. Рядом с месторождением должна быть построена инфраструктура, а также металлургические и электролизные производства для выпуска не менее чем 474 000 т катодной меди в год и 62 700 т медной катанки (это входит во второй этап развития Удокана). Сколько денег нужно на реализацию второй части проекта, а также в какие сроки, Минприроды не сообщает.

Представитель Минприроды отказался от комментариев, а представитель Минэкономразвития заявил, что ведомство не располагает информацией об увеличении стоимости проекта по сравнению с первоначально запланированной.

Из 238 млрд руб. примерно 35–40 млрд руб. придется потратить на технику и разработку карьера, около 130 млрд руб. – на строительство обогатительного комбината, 10–15 млрд руб. – на строительство ЛЭП до ближайшей подстанции в поселке Чара, рассуждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Автодорога до месторождения может обойтись еще в 5 млрд руб. и 30–40 млрд руб. нужно будет потратить на поселок горняков. С учетом затрат на непредвиденные расходы цифры примерно сходятся, говорит он.

При реализации первого этапа БГК будет получать медный концентрат с содержанием меди 45%, при этом себестоимость меди будет около $2500 за 1 т, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. При текущей цене меди – $5800 за 1 т – плата за переработку концентрата и аффинаж металлов (TC\RC) может быть $400 за 1 т, еще $200–300 с 1 т компании придется заплатить за доставку концентрата, в таком случае чистая выручка составит около $4900 на 1 т, а прибыль – около $2400. Это дает хорошую операционную маржу – 40–50%. Однако окупаемость проекта будет очень сильно зависеть от финальных капитальных затрат, которые могут вырасти еще не раз и не два.

Но вопрос энергетического обеспечения стоит остро: для работы Удокана нужна мощность 450 МВт, подстанция в Чаре после модернизации может обеспечить лишь 176 МВт, говорит Худалов. Часть энергетической инфраструктуры при модернизации БАМа и Транссиба может построить ФСК, изначально планировалось, что компания может построить пять объектов общей стоимостью 57 млрд руб., писал «Интерфакс». В проект инвестпрограммы включены затраты на строительство электросетевой инфраструктуры для обеспечения электроснабжения Удоканского ГОКа, сообщил представитель ФСК.