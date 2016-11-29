Родная еда для покупателей

Около 81% брендов общественного питания, представленных в петербургских торговых центрах, – российские, в Москве их доля – 76%, подсчитали аналитики JLL. В исследовании участвовали 56 петербургских и 104 московских торговых центра. Самые распространенные в ТЦ бренды фастфуда – «Теремок» (представлен в 68% торговых комплексов Петербурга и в 67% Москвы) и «Крошка картошка» (38 и 70% соответственно). Среди иностранных брендов в Москве лидирует KFC (67%), а в Петербурге – McDonald’s (55%). Крупнейшие сети кафе в обоих городах – «Кофе хауз» (занимает 23% ТЦ в каждом городе) и «Шоколадница», которая представлена в 52% комплексов Москвы и 20% Петербурга. Coffeshop Company есть в трети торговых центров Петербурга, в Москве – в 5%, Starbucks – в 14 и 31% соответственно. В Петербурге широко распространена локальная сеть пекарен-кондитерских «Буше», у которой, по данным JLL, девять кофеен в ТЦ (16%). В сегменте ресторанов в петербургских торговых центрах велика доля единичных брендов, таких как «Барашки», «Большая кухня», «Москва» и т. п. В Москве же больше в торговых центрах развиваются ресторанные сети, следует из исследования JLL. В столице рестораны Il Patio расположены в 22% комплексов, «Планета суши» – в 16%, TGI Friday’s – в 8%. Ресторанный бренд «Евразия» занял примерно 12,5% торговых комплексов в Петербурге, отмечает JLL. В сегменте импульсных киосков лидируют российские продавцы мороженого и свежевыжатых соков. Сеть магазинов чая и кофе «Кантата» охватывает 36% рынка в Москве и 25% в Петербурге.

Торговый центр генерирует постоянный потребительский поток, говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский. По его словам, для компании важно, чтобы ТЦ был расположен в хорошем месте, а его площадь превышала 20 000 кв. м и включала обширную зону развлечений. Самые важные критерии для выбора – посещаемость ТЦ, дизайн, концепция, стабильный поток аудитории, сформированный пул операторов подходящего уровня, считает гендиректор Coffeeshop Company в России Максим Макшанов. Качественная досуговая составляющая комплекса – один из залогов его успеха и привлечения посетителей, уверена заместитель коммерческого директора Fort Group (10 торговых комплексов) Дарья Сизых.

Торговые комплексы предоставляют инженерию и инфраструктуру для открытия кофеен, но упрощение строительства нередко компенсируется очень сложным процессом согласования проекта, говорит Макшанов. Проект в ТЦ требует дополнительных затрат: банковской гарантии, страхования имущества и рисков, добавляет он. С точки зрения позиционирования и бренда стрит-ритейл важнее для «Теремка», утверждает Свидовский. В тройке лидеров ресторанов «Теремок» по посещаемости две точки расположены в стрит-ритейле, а третья – в «Галерее», замечает он. Арендаторы – это заложники успеха или неуспеха торгового комплекса, проект в стрит-ритейле более самостоятелен и стабилен, рассуждает Макшанов. По его словам, у проекта в стрит-ритейле более долгий период выхода на проектные мощности – от четырех до девяти месяцев, но в дальнейшем он стабильнее, чем аналогичный проект в ТРЦ. В кризисные 2014–2015 гг. проекты в торговых комплексах были больше подвержены общим отрицательным тенденциям, напоминает он.

Аренда на фудкортах стоит около 5000 руб. за 1 кв. м в месяц, все чаще собственники торговых центров добавляют процент с оборота – от 8 до 12%, говорит Свидовский. По его словам, в стрит-ритейле ставка аренды – около 3500–4000 руб. за 1 кв. м в месяц. Средняя ставка аренды помещений площадью 40–150 кв. м составляет 50 000–70 000 руб за 1 кв. м в год, для ресторанов площадью 250–600 кв. м средняя ставка – на уровне 12 000–18 000 руб. за 1 кв. м в год, сказала руководитель направления аренды торговых центров компании JLL в Петербурге Юлия Чернышева.

Пул операторов формируется исходя из популярности сетевого бренда и из типа представленной кухни, предложение должно быть разнообразно и качественно, уверена Сизых. Качество, имя и уровень ресторанной сети крайне важны, в практике Fort Group есть примеры, когда операторы на одной локации при прочих равных условиях показывали совершенно разные результаты работы, отмечает Сизых. По ее словам, в среднем фудкорты и рестораны занимают 4–8% арендопригодной площади, в некоторых проектах их доля может достигать 12–15%.