Забастовки немецких пилотов затронут российских пассажиров

Lufthansa Group во вторник и среду 29 и 30 ноября отменяет еще 1706 рейсов (группа выполняет 3000 рейсов ежедневно), так как профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) решил продлить забастовку, сообщила пресс-служба Lufthansa. На сегодня отменены 816 рейсов из Германии по направлениям внутри Европы, вовремя не смогут улететь 82 000 пассажиров, в среду отменены 890 как коротких, так и межконтинентальных рейсов, пострадают 98 000 пассажиров.

Затронут забастовки и российские рейсы, уточнили в пресс-службе авиакомпании: во вторник, 29 ноября, отменены 15 из 22 рейсов Lufthansa Group в/из России (шесть рейсов в/из Санкт-Петербурга и девять рейсов в/из Москвы), в среду, 30 ноября, из 26 рейсов отменены 14 (восемь из Москвы и шесть рейсов в/из Санкт-Петербурга. Lufthansa много лет была лидером среди иностранных авиакомпаний по количеству перевозимых в/из России пассажиров, но в прошлом году на фоне ухода из регионов ее обогнала Turkish Airlines, которая, наоборот, наращивала перевозки туристов, приводил собственные расчета Bloomberg.

Очередная забастовка пилотов Lufthansa началась в прошлую среду и продлится с перерывами с учетом этих вторника и среды шесть дней, всего за это время авиакомпания отменила 4461 рейс, что затронуло 525 000 пассажиров, сообщает ее пресс-служба. Это одна из крупнейших забастовок в истории Lufthansa. Отменяются только рейсы самой Lufthansa, все рейсы входящих в Lufthansa Group авиакомпаний Eurowings, Germanwings, SWISS, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines выполняются по расписанию.

Пассажиры, чьи авиарейсы были отменены в связи с забастовкой, имеют разовую возможность бесплатно переоформить билет на более позднюю дату или сдать его без каких-либо финансовых потерь, рассказали в пресс-службе Lufthansa.

Забастовка на этой неделе - пятнадцатая по счету с начала 2014 г. Каждый день отмены частичной рейсов обходится авиакомпании примерно в 10 млн евро, приводит ВВС News ее собственные расчеты. Профсоюз требует ежегодного увеличения зарплаты 5400 своим членам в Германии на 3,7% с началом отсчета в 2012 г., Lufthansa соглашается на рост в 2,5% ежегодно в течение шести лет. Если авиакомпания примет требования профсоюзов, то ее будущее окажется под угрозой, заявил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор, сообщает ВВС.