Медведев запустил новую фабрику НЛМК стоимостью $680 млн

Теперь компания может производить на Стойленском ГОКе 6 млн т окатышей в год

Во вторник, 29 ноября, в Старом Осколе НЛМК Владимира Лисина запустила фабрику окомкования Стойленского ГОКа, которая принесет компании 6 млн т окатышей в год. На ее строительство компания потратила два года и $680 млн, отметил Лисин. Завод торжественно запустили председатель правительства России Дмитрий Медведев и Владимир Лисин.

Медведев подчеркнул, что в непростой экономической ситуации Россия продолжает строить меткамбинаты и новые производства с высокоэффективными рабочими местами. Фабрика станет самой эффективной в России, утверждает премьер-министр.

Лисин дал Медведеву планшет с изображением красной кнопки. «Вот раньше были кнопки как кнопки, а теперь все на планшетах», - посетовал глава правительства, но нажал символическую кнопку запуска. После этого агрегаты окомкования на СГОКе заработали, зал наполнился машинным шумом.

Это крупнейший инвестпроект НЛМК после запуска в 2013 г. мини-милла «НЛМК-Калуга». Тогда компания потратила на него пять лет и более $1 млрд. С вводом фабрики окомкования НЛМК сможет снизить закупки окатышей у принадлежащего Алишеру Усманову и партнерам «Металлоинвеста». Сейчас НЛМК закупает порядка 6 млн т, говорит собеседник «Ведомостей» на СГОКе.

Первоначальные капзатраты в строительство фабрики планировались на уровне $650 млн, за счет колебания курса они выросли до $680 млн. Собеседник рассказал, что положительный эффект от строительства фабрики составит $150 млн на EBITDA в годовом выражении. По итогам января - февраля 2016 г. EBITDA компании составила $673 млн (консенсус-прогноз по Bloomberg - $1,8 млрд за этот год).

По итогам прошлого года «Металлоинвест» произвел 23,7 млн т окатышей, из них продал 14,6 млн т. Какую часть компания продала в России и НЛМК, в отчетах не указано. От продажи окатышей «Металлоинвест» за первое полугодие заработал $366 млн, или 19% выручки, следует из отчета компании.

EBITDA «Металлоинвеста» за 2015 г. составила $1,4 млрд. Около $50 млн из них компания получила за счет надбавки, которая сложилась на дефицитных зарубежных рынках окатышей после аварии на предприятии Samarco, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Из-за запуска фабрики комкования на Стойлинском ГОКе эту надбавку компания, вероятно, потеряет. Кроме того, «Металлоинвесту» придется искать новых покупателей помимо НЛМК на внутреннем рынке или поставлять на экспорт, считает Худалов.

Гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев (он тоже присутствовал на церемонии) указал, что компания заместит выпадающие из-за НЛМК продажи за счет экспорта окатышей за рубеж, а также благодаря увеличению производства горячебрикетированного железа на третьем комплексе, который «Металлоинвест» запустит на Лебединском ГОКе в 2017 г.