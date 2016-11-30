Петербургская биржа начала торги нефтью Urals на экспорт

Во вторник Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила торги новым инструментом – экспортным контрактом на поставку российской среднесернистой нефти Urals. Это фьючерсный трехмесячный контракт объемом 1000 барр., размер поставочной партии – 720 000 барр. (соответствует танкерной партии). Контракт долларовый, но часть сопутствующих расчетов можно делать в рублях, рассказал президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. Компании могут и физически поставить нефть покупателю (первая поставка ожидается в марте), и использовать контракт как финансовый инструмент. Поставка будет проходить на FOB Приморск. Этот базис был выбран не случайно: формально нефть, которая здесь отгружается, должна содержать не больше 1,6% серы, а по факту – 1,5%, т. е. нефть лучшего качества и об этом знают все трейдеры, рассказывает собеседник «Ведомостей», который участвовал в организации торгов. Сейчас главное – чтобы инструмент набрал ликвидность, для этого биржа в том числе будет продолжать роуд-шоу среди возможных участников, рассказывают два сотрудника биржи. Весной СПбМТСБ рассмотрит и другие базисы поставки: порты Усть-Луга, Новороссийск и трубопровод «Дружба», рассказал Рыбников «Ведомостям».

Фьючерсный контракт на Urals нужен для определения справедливой цены среднесернистой нефти: это российская нефть, экспортируемая в западном направлении, и близкие к ней по качеству иракская, иранская нефти, говорит первый вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко. Сейчас котировку Urals рассчитывает ценовое агентство Platts, как правило, со значительным дисконтом к Brent. Проблема данной методологии в том, что при оценке Brent агентство пытается ориентироваться на реальные сделки с физической нефтью, но их количество незначительно и в результате котировка подвержена влиянию со стороны отдельных игроков, отмечает Темниченко. Кроме того, Urals – это среднесернистая нефть, а Brent – легкая. Если вы пытаетесь хеджировать поставки среднесернистой нефти и ориентируетесь на цену Urals, которая привязана к котировке на легкую нефть, возникает базисный риск, продолжает он. Ценообразование на два вида нефти связано не жестко: когда дешевеет легкая нефть, среднесернистая может дорожать – и наоборот, объясняет Темниченко. Экспортный поток нефти Urals составляет более 3 млн барр. в день, а корзина BFOE (нефти сортов Brent, Forties, Oseberg, и Ekofisk), по которой считается котировка Brent, – менее 900 000 барр. в день.

Планы биржи Следующий проект – запуск фьючерсного контракта на дизельное топливо, рассказал Темниченко. Контракт может заканчиваться фактической поставкой (также на FOB Приморск) либо использоваться как финансовый инструмент. У крупнейших иностранных и российских трейдеров интерес к этому контракту еще более активный, чем к фьючерсу на Urals, говорит он.

Запустив фьючерс на Urals, можно добавить от $0,8 до $1 на 1 барр. нефти (оценка была сделана несколько лет назад на примере Дубайской биржи), рассказывал в интервью «Ведомостям» Рыбников. Собственный нефтяной фьючерс нужен в первую очередь российским нефтяникам: в условиях высокой волатильности рынка они смогут хеджировать риски, эффективно управлять финансами, говорится в телеграмме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в адрес биржи. Сейчас Urals стоит $40–41 за 1 барр., говорит сотрудник ценового агентства. В первый день торгов на СПбМТСБ участники заключили примерно по 30 контрактов с поставкой в марте и апреле по цене $46,12 и $46,8 за 1 барр., общий объем сделок – почти $3 млн. Рынок находится в ожидании роста цен, поэтому фьючерсы дороже цены Urals на текущие поставки, объясняет собеседник в ценовом агентстве. По его оценкам, пока ликвидность будет собираться вокруг реальных поставок нефтяными компаниями, финансовые инвесторы подтянутся позже.

Российские компании уже являются членами биржи (там они торгуют нефтепродуктами), а иностранные трейдеры только начинают аккредитовываться. Для выхода на биржу им нужно пройти корпоративные процедуры, это может занять несколько месяцев, рассказал Рыбников. В торгах заинтересованы Shell, Trafigura, Total, финская Neste, сообщил человек, который участвовал в запуске контракта. Представитель Shell от комментариев отказался, получить комментарии других компаний во вторник вечером не удалось. Интересуются и китайские компании, говорит федеральный чиновник.