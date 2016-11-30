Свободный денежный поток «Лукойла» резко вырос, в том числе из-за сокращения инвестиций

Свободный денежный поток «Лукойла» вырос в III квартале к предыдущему на 83,4% до 104,5 млрд руб., сообщила компания по итогам отчета по МСФО. Одна из причин роста – снижение капвложений, отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. В III квартале капзатраты упали на 15,4% до 120,6 млрд руб., следует из отчета. С начала года они снизились на 19,1% до 362 млрд руб.

Капитальные затраты в сегменте разведки и добычи снизились на 50 млрд руб., или на 13,7%, по сравнению с девятью месяцами 2015 г. Снижение связано с завершением текущего этапа обустройства месторождения «Западная Курна – 2» и завершением разведочного бурения в Камеруне и Румынии, говорится в отчете. Затраты в сегменте переработки и сбыта в России упали, так как завершилась модернизация НПЗ, а за рубежом – в связи с окончанием строительства комплекса по переработке тяжелых остатков на НПЗ в Болгарии. В 2017 г. компания снизит инвестиции на 45 млрд руб., говорил в октябре президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

На свободный денежный поток повлияло сокращение оборотного капитала в III квартале на 46 млрд руб., говорит Полищук. Операционный денежный поток составил 213 млрд руб. За вычетом изменений в оборотном капитале свободный денежный поток вырос только на 15% до 58 млрд руб., подсчитал аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин.

ПАО «НК «Лукойл» Нефтяная компания

Акционеры – менеджмент (34,3%, в том числе Вагит Алекперов – 22,96%, Леонид Федун – 9,78%), Lukoil Investments Cyprus Ltd. (16,18%), остальные акции – в свободном обращении.

Капитализация (LSE) – $41,1 млрд.

Выручка (9 месяцев 2016 г., МСФО) – 3,8 трлн руб.

Прибыль – 160,2 млрд руб.

За девять месяцев свободный денежный поток составил 197,9 млрд руб. (почти $3 млрд по среднему курсу за девять месяцев). «Это хороший показатель для компании. Эта сумма покроет дивиденды за весь 2016 год», – говорит Полищук. В октябре совет директоров «Лукойла» рекомендовал направить на дивиденды по итогам девяти месяцев 63,8 млрд руб. Компания направляет на дивиденды не менее 25% от консолидированной прибыли по МСФО. Ежегодно «Лукойл» намерен увеличивать выплаты не менее чем на уровень инфляции. Чистая прибыль «Лукойла» за девять месяцев 2016 г. упала в 2,2 раза до 160,8 млрд руб. к аналогичному периоду 2015 г.

По итогам года свободный денежный поток может превысить 250 млрд руб., считает Кокин. В 2015 г. этот показатель составил 248 млрд руб. У компании низкий долг, инвестиции сокращаются, так как их пик пройден, что позволяет ей увеличивать дивиденды, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. Акции «Лукойла» остаются одними из наиболее привлекательных с точки зрения дивидендных выплат в российской нефтегазовой отрасли, пишут аналитики «ВТБ капитала». Дивидендная доходность по ним – 6%.