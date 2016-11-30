ОАК придется сокращать мощности

Стратегию развития авиационной промышленности до 2030 г. Минпромторг опубликовал на своем сайте 29 ноября. Стратегическая цель отечественного авиастроения – стать экономически устойчивой, глобально конкурентоспособной отраслью, встроенной в мировой рынок и международное разделение труда, говорится в документе. Интегральными показателями выполнения стратегии будут рост совокупной выручки отрасли (до 2,6 трлн руб. с 1 трлн руб. в 2015 г.), экспорта (до $14,4 млрд с примерно $3 млрд в 2015 г.) и как минимум четырехкратный рост производительности труда по сравнению с 2014 г. (был $65 000, или 2,5 млн руб., в год на одного работника).

В 2014 г. выработка на одного работника в авиапроме Франции составила около $500 000, в Германии –―около $440 000, в США – более $400 000, говорится в документе. Несмотря на существенную финансовую господдержку, интегрированные структуры (созданные на основе госактивов отраслевые холдинги, крупнейшие из которых – Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Вертолеты России») не перешли к современной модели производства по образцу Airbus и Boeing, которые оставили за собой разработку, конечную сборку, маркетинг и продажу судов, а производством комплектующих занимаются независимые поставщики. При этом авиапрому необходимо сокращать избыточные мощности, говорится в стратегии.

«Мощности ОАК значительно превосходят суммарные мощности Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer, но сокращение упирается в сопротивление гендиректоров структур корпорации и региональных властей. Мощности практически не сократились со времен СССР, когда на пике выпускалось около 100 гражданских самолетов», – говорит федеральный чиновник. «Выведение избыточных производственных мощностей – одна из мер по построению новой индустриальной модели ОАК, призванной существенно повысить эффективность», – говорит представитель ОАК, не уточняя деталей. Среди других мер – передача на аутсорсинг неключевых операций и построение системы управления поставщиками, добавляет он.

Внутренний рынок важен для российских производителей в качестве якорного, обеспечивающего успешный запуск программ, но он недостаточен для выхода на серийность и окупаемость программ, говорится в стратегии, поэтому ключевые гражданские проекты (региональный самолет SSJ100 и среднемагистральный самолет МС-21) – экспортно-ориентированные. Проекты, не связанные с выполнением целей государства и ориентированные только на внутренний рынок, не смогут рассчитывать на поддержку, уточняется в документе. Например, на внутренний рынок ориентирован проект создания нового самолета на базе широкофюзеляжного Ил-96. Экспортные проекты получат поддержку Российского экспортного агентства (страхование и гарантии покупателям), помощь при охране авторских прав и международной сертификации.

«Переход на интеграционную модель производства – тяжелейшая задача, Boeing и Airbus реализовывали ее десятилетиями. Но делать это необходимо: это единственный способ повысить эффективность и стать конкурентоспособными на мировом рынке», – говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Федор Борисов.

В стратегии также говорится, что для привлечения частных инвестиций в отрасль будут приватизированы поставщики комплектующих 2–4-го уровней, в том числе путем выкупа компаний топ-менеджментом. Этот процесс будет планомерным и не быстрым, говорит представитель Минпромторга. Компании для приватизации не называются. Стратегия должна быть утверждена правительством. Минпромторг работает над тем, чтобы документ был утвержден в начале 2017 г., рассказал представитель ведомства. В Минэкономразвития стратегия пока не поступала, говорит его представитель.