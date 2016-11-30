ММК увеличивает инвестиции на 50%

Инвестиции ММК в ближайшие годы составят в среднем $700–800 млн в год, рассказал председатель совета директоров компании Виктор Рашников на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы собираемся построить новую аглофабрику, к ней уже в этом году приступаем; заканчиваем реконструкцию стана-2500; строим агрегат цинкования, который в следующем году запустим; дальше – коксовую батарею и после этого приступаем к строительству доменной печи», – сообщил Рашников (цитаты по www.kremlin.ru).

Еще пару месяцев назад менеджмент Магнитки рассказывал, что до 2025 г. инвестиции будут около $400–600 млн, включая $200–250 млн, необходимых на поддержание мощностей. Почему инвестиции выросли, представитель ММК не ответил. Но инвесторам новые планы компании не понравились. На Лондонской бирже Магнитка подешевела на 3,31%. На Московской бирже после публикации новости акции дешевели на 4,1%, но к закрытию торгов произошла коррекция, и падение составило 1,67%.

ММК Металлургический холдинг

Основной владелец – Виктор Рашников (87,26%).

Капитализация – $6 млрд.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – $4,1 млрд,

Чистая прибыль – $903 млн.

Инвесторы опасаются, что дивиденды ММК будут ниже ожиданий, объясняет старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Магнитка должна платить в виде дивидендов 30% свободного денежного потока, но эта политика принята в августе, прежде на дивиденды шло 20% чистой прибыли по МСФО. За первое полугодие Магнитка заплатила акционерам $125 млн, или 25,5% чистой прибыли. Но с 2017 г. компания собирается направлять часть свободного денежного потока на формирование подушки ликвидности в $500 млн. На 30 сентября на счетах ММК было $192 млн. Свободный денежный поток за девять месяцев составил $604 млн.

Начальник аналитического отдела БКС Кирилл Чуйко сомневается, что ММК сможет освоить до $800 млн инвестиций в год: «Компания уже провела обновление основных фондов, построила стан-2500, стан-5000, больших проектов сейчас у Магнитки нет». Больше всего ММК инвестировал в 2008 и 2010 гг. – $2,1 млрд и $2,2 млрд соответственно, с тех пор капзатраты снижались. План по капзатратам мог вырасти из-за отказа продавать турецкий завод MMK Metalurji, предполагает аналитик АКРА Максим Худалов. ММК готов был расстаться с турецким активом за $1,2 млрд, рассказывали источники «Ведомостей». Но самая большая цена, которую предлагали контрагенты, была $800 млн, говорили источники. Так что Магнитке придется нести расходы на поддержание и модернизацию предприятия самостоятельно, отмечает Худалов.