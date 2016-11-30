Imperial Tobacco закрывает старейшую в России табачную фабрику

Международная табачная компания Imperial Tobacco Group объявила о закрытии с 1 января 2017 г. фабрики в Ярославле – старейшего табачного производства в России. Российский рынок сигарет продолжает падать под влиянием жестких регуляторных мер, роста акцизов и законодательного запрета на производство пачек с количеством сигарет свыше 20 шт., перечисляет Imperial Tobacco причины закрытия производства. Сейчас мощности ярославской фабрики задействованы всего на 40%, отмечает компания. Поэтому ее закрытие – «неизбежный шаг, направленный на обеспечение функционирования бизнеса в будущем», процитирован в сообщении Олег Дятлов, гендиректор «Империал тобакко Ярославль».

Imperial Tobacco выпускает сигареты под брендами Davidoff, R1, West, Gauloises, Style, P&S, «Максим».

Основанная в 1850 г. Ярославская табачная фабрика является старейшей в стране. Спустя 28 лет, после победы России в русско-турецкой войне, она получила свое более известное название «Балканская звезда». В 2008 г. фабрика стала частью Imperial Tobacco Group. Прежде здесь производилось до 20 млрд сигарет в год, что составляло 25% от общего производства компании в России, говорит представитель Imperial Tobacco в России.

Закрытие фабрики в Ярославле вполне предсказуемо, считает руководитель отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Она досталась Imperial Tоbacco после покупки французской Altadis, вспоминает эксперт, с тех пор производство на фабрике падало.

После остановки предприятия в Ярославле часть оборудования будет перенесена на завод компании в Волгограде, отмечается в сообщении компании. Историческое здание фабрики в Ярославле будет продано, констатировал представитель Imperial Tobacco в России. Вряд ли фабрика будет продана как табачный завод, полагает Королев, скорее всего как объект недвижимости, который новый покупатель полностью переформатирует.

За последние несколько лет это не первое закрытие табачными компаниями производств в России. В 2012 г. British American Tobacco в связи с оптимизацией производства закрыла фабрику «Ява» в Москве, напоминает представитель этой компании. В течение 2013 г. «БАТ Россия» перенесла производственные линии из Москвы на две оставшиеся фабрики – в Санкт-Петербурге и Саратове. Другой производитель табачных изделий – Japan Tobacco International (JTI) год назад объявляла о закрытии завода «Лиггетт-Дукат», планируя перебросить производственные мощности на петербургскую фабрику «Петро», напомнил представитель JTI. Обе компании ранее связывали закрытие своих производственных площадок с сокращением табачного рынка из-за многократного роста акцизов.

С 2014 по 2016 г. минимальный акциз за 1000 сигарет вырос с 1040 до 1680 руб., т. е. на 61%. В 2017 г. он вырастет еще на 26,4% до 2123 руб. за 1000 сигарет, согласно поправкам в Налоговый кодекс (уже одобрены Советом Федерации). Производство папирос и сигарет в России снижается с 2012 г., по данным Росстата: за четыре года рынок сократился на 16% до 344 млрд шт. в 2015 г. (подробнее см. график). В 2016 г. российский рынок сигарет может сократиться еще на 7%, отмечала Philip Morris International в отчетности по итогам II квартала 2016 г. Правда, после этого Минфин дополнительно увеличил акциз на сигареты, но по итогам III квартала компания прогноз по рынку не меняла, следует из ее документов.

В 2017 г.российский рынок ждет самое серьезное подорожание сигарет за все время – в результате повышения налогов цена пачки может вырасти еще минимум на 14 руб., говорит директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. Доходы потребителей не растут на 30% в год, как налоги на сигареты, поэтому в будущем можно ожидать дальнейшего сокращения легальных продаж, предупреждает он. Неудивительно, что многим компаниям приходится оптимизировать производство и сокращать персонал, считает Лютый.

Дальнейшие планы по оптимизации производств представители «БАТ Россия» и JTI в России комментировать отказались. Пока у Philip Morris нет планов по закрытию производственных подразделений в России, отметил представитель компании.