«Новатэк» просит продлить льготу для добычи нефти в Ямало-Ненецком округе

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон попросил Минприроды продлить действие льготы на добычу нефти севернее 65-го градуса северной широты, следует из его письма в министерство от 24 октября («Ведомости» ознакомились с его содержанием). Представитель Минприроды подтвердил, что компания обращалась с таким письмом. Предложения «Новатэка» поступали и в Минэнерго, сказал его представитель. Оба министерства запросили у компании дополнительные обоснования. Представитель «Новатэка» не ответил на запрос «Ведомостей». В Минэкономразвития документы не поступали.

Налоги растут За 2016–2017 гг. в нынешних условиях общая ставка НДПИ при добыче нефти вырастет на 20% по сравнению с уровнем 2015 г., а ставка НДПИ на добычу севернее 65-го градуса северной широты вырастет на 53%, т. е. темп роста более чем в 2,5 раза выше темпа роста общей ставки, указывает «Новатэк» в своем письме.

С 2015 г. для добычи нефти в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) севернее 65-го градуса северной широты (кроме Ямала) установлена пониженная ставка НДПИ. Понижающий коэффициент действует до 31 декабря 2021 г. или пока накопленная добыча нефти на месторождении не достигнет 25 млн т. «Новатэк» просит продлить действие льготы до 2030 г., а количество нефти увеличить до 35 млн т, чтобы продлить период рентабельной разработки месторождений.

Эта льгота – «самый существенный стимул» для вовлечения в разработку дополнительных объемов нефти на малоизученных и труднодоступных территориях, говорится в письме «Новатэка». Если после 2021 г. будет применяться общая ставка НДПИ, добыча в регионе становится экономически нерентабельной, подсчитала компания. Это может стать основанием для пересмотра планов и привести к снижению темпов освоения запасов нефти в регионе, сказано в документе. «Мы видим риск перевода части запасов месторождений, находящихся севернее 65-го градуса северной широты в границах ЯНАО, в категорию нерентабельных запасов по новой классификации после завершения применения указанной льготы», – пишет «Новатэк». О каких месторождениях идет речь, в письме не уточняется.

Сначала действие льготы для выданных до 2009 г. лицензий на углеводородные участки севернее 65-го градуса северной широты заканчивалось в 2015 г., но в 2014 г. из-за переноса реализации проектов (по объективным причинам) срок был увеличен до 2021 г., напоминает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Суммарная годовая добыча на месторождениях севернее 65-го градуса, льгота по которым закончится в 2021 г., превысит 20 млн т в последующие годы, говорит Ежов. Это Ярудейское месторождение «Новатэка», Самбургское и другие месторождения «Северэнергии», СП «Новатэка» и «Газпром нефти», Восточно-Мессояхское (разрабатывает СП «Газпром нефти» и «Роснефти», оператор – «Газпром нефть») и Русское «Роснефти», уточняет он. Сроки льготы были установлены для оптимистичного сценария, когда ожидалось, что проекты пойдут быстро, но темпы разработки месторождений у всех упали, знает партнер KPMG Сергей Щелкалин.

«Новатэк» Нефтегазовая компания

Основные владельцы – Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (около 23,49%), Total E&P Arctic Russia (15,16%), «Газпром» (9,99%).

Капитализация (LSE) – $35,8 млрд.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – 393,2 млрд руб.,

Чистая прибыль – 198,3 млрд руб.

Продление льготы не приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет, поскольку севернее 65-го градуса северной широты добывается менее 1% российской нефти, считает «Новатэк». В 2015 г. в России добыто 534 млн т нефти, по данным Минэнерго.

Налоговая нагрузка на добычу нефти уже значительно увеличена, поэтому не будет ничего удивительного, если просьба будет удовлетворена, рассуждает Ежов. Тем более что она не снижает доходы государства в ближайшие три года бюджетного планирования, добавляет он. Формула НДПИ позволяет снизить ставку налога, но поступления при этом не иссякнут, они зависят от объемов добычи, спокоен Щелкалин. При цене нефти $50/барр. и увеличении объема накопленной добычи на 10 млн т «Новатэк» может сэкономить на НДПИ около $1,2 млрд, подсчитал портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. «Новатэк» лоббирует льготу только для себя, считает он. В текущей модели налогообложения на основе валовых доходов предоставление льгот – единственный способ перевести сложные проекты в категорию рентабельных, уверен Ежов. Уход от такой модели – это введение налога на дополнительный доход, величина которого автоматически учитывает экономику добычи.

Представители Министерства финансов и «Газпром нефти» не ответили на запросы.