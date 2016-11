На пакет НМТП претендуют «Сумма», DP World и группа Delo

На долю «Транснефти» в Новороссийском морском торговом порте (НМТП) претендует бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев, рассказал заместитель министра транспорта Виктор Олерский. Deloports объединяет стивидорные активы группы Delo Шишкарева – контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК в Новороссийском порту. Интерес есть, подтверждают человек, близкий к группе Delo, и человек, близкий к одному из других претендентов на пакет. Представитель Deloports от комментариев отказался.

Олерский также рассказал, что на пакет НМТП претендуют нынешний акционер – группа «Сумма» – и портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов DP World (его партнер в России – РФПИ).

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% есть у «Транснефть-сервиса». Еще в сентябре президент «Транснефти» Николай Токарев написал президенту Владимиру Путину, что монополия хочет выйти из НМТП. Госкомпания предложила продать принадлежащие «дочке» 10,5% нынешнему акционеру, не указав, какому именно. Долю в Novoport Holding «Транснефть» готова была продать РФПИ. Монополия объясняла желание выйти тем, что в порт необходимо инвестировать более 100 млрд руб. и такие траты могут негативно сказаться на ее основной деятельности.

Активы под арестом

В августе суд Лимассола (Кипр) запретил Шишкареву какие-либо действия, которые снижают совокупную стоимость активов ниже $21,5 млн с 75% минус 1 акция DCP Holdings Ltd, 99,56% зернового терминала КСК, 100% Atokosa Ltd., 50% контейнерного терминала НУТЭП. Обременения наложены по встречному иску Lanuria Ltd., компании бывшего акционера и президента Deloports Тимофея Телятника, к Шишкареву и его компании Utterlan Ltd.