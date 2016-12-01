На пакет НМТП претендуют «Сумма», DP World и группа Delo

На долю «Транснефти» в Новороссийском морском торговом порте (НМТП) претендует бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев, рассказал заместитель министра транспорта Виктор Олерский. Deloports объединяет стивидорные активы группы Delo Шишкарева – контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК в Новороссийском порту. Интерес есть, подтверждают человек, близкий к группе Delo, и человек, близкий к одному из других претендентов на пакет. Представитель Deloports от комментариев отказался.

Олерский также рассказал, что на пакет НМТП претендуют нынешний акционер – группа «Сумма» – и портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов DP World (его партнер в России – РФПИ).

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% есть у «Транснефть-сервиса». Еще в сентябре президент «Транснефти» Николай Токарев написал президенту Владимиру Путину, что монополия хочет выйти из НМТП. Госкомпания предложила продать принадлежащие «дочке» 10,5% нынешнему акционеру, не указав, какому именно. Долю в Novoport Holding «Транснефть» готова была продать РФПИ. Монополия объясняла желание выйти тем, что в порт необходимо инвестировать более 100 млрд руб. и такие траты могут негативно сказаться на ее основной деятельности.

Активы под арестом В августе суд Лимассола (Кипр) запретил Шишкареву какие-либо действия, которые снижают совокупную стоимость активов ниже $21,5 млн с 75% минус 1 акция DCP Holdings Ltd, 99,56% зернового терминала КСК, 100% Atokosa Ltd., 50% контейнерного терминала НУТЭП. Обременения наложены по встречному иску Lanuria Ltd., компании бывшего акционера и президента Deloports Тимофея Телятника, к Шишкареву и его компании Utterlan Ltd.

После этого появилась идея продать и пакеты «Транснефти», и пакет Росимущества, и пакет РЖД единым лотом. Госпакет уже включен в план приватизации на 2017 г., и даже выбран консультант продажи – это «Сбербанк CIB». Минтранс продажу пакета «Транснефти» согласовал, сказал Олерский в среду. «Все зависит от того, как продавать – совместно с госпакетом или же отдельно, тут вопрос цены, это коммерческая история», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Сумма» заинтересована увеличить долю в НМТП, подтвердила исполнительный директор группы Лейла Мамедзаде. «Мы, безусловно, будем принимать участие в том или ином виде во всех возможных потенциальных сделках», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»). Получить комментарии DP World не удалось.

Шишкареву интересен только пакет «Транснефти», которым та владеет вместе с «Суммой», рассказывает источник, близкий к Delo, тогда у Шишкарева вместе с «Суммой» будет контроль. «Пакет государства сам по себе, без контроля, Шишкарева не интересует», – подчеркивает собеседник. Шишкарев готов предложить НМТП выкупить у него Deloports по мультипликатору 10 EV/EBITDA, а уже на вырученные деньги он сможет приобрести пакет самого порта – такое предложение бизнесмен описал в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В 2015 г. Deloports заработала 4,9 млрд руб. EBITDA. В среду на Московской бирже 25% НМТП стоили 24,7 млрд руб., так что у Шишкарева должно хватить на покупку, если его план будет реализован. Мультипликатор 10 EV/EBITDA применяется к европейским компаниям, российские, как правило, оцениваются с дисконтом, отмечает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов.

Представитель аппарата Шувалова это не комментирует, представитель «Суммы» тоже. «Нам про это ничего не известно, – заявил представитель «Транснефти». «Если Шишкареву интересна наша доля, он всегда может обратиться к нам без кулуаров», – продолжает он.