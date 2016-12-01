Чистая прибыль «Аэрофлота» выросла в 24 раза

«Аэрофлот» 30 ноября отчитался по МСФО за девять месяцев 2016 г.: выручка выросла год к году на 23,3% до 381,3 млрд руб., EBITDA – на 61,3% до 77,2 млрд руб., чистая прибыль – в 24 раза до 43,8 млрд руб. Выручка совпала с консенсус-прогнозом, а EBITDA и чистая прибыль превысили прогноз соответственно на 7 и 70%, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. На рентабельность положительно повлиял рост занятости пассажирских кресел (по группе «Аэрофлот» – на 3,1 п. п. до 82,4%), это позволило группе получить дополнительную выручку, не увеличивая постоянные издержки, объясняет заместитель гендиректора «Аэрофлота» Шамиль Курмашов, слова которого приводит пресс-служба.

Другие факторы хороших финансовых результатов – рост пассажиропотока группы на 9,2% до 32,8 млн человек и контроль расходов на керосин: последние выросли всего на 4,1% при росте пассажирооборота на 8,8%, цитирует Курмашова пресс-служба.

Акции «Аэрофлота», которые в этом году уже несколько раз обновляли исторические максимумы, в среду после публикации отчетности установили очередной рекорд: они подорожали на 6,7% к закрытию вторника. Таким образом, капитализация «Аэрофлота» достигла рекордных 157,5 млрд руб., правда, к закрытию торгов произошла коррекция до 149,6 млрд руб. С 1 декабря 2014 г., когда капитализация перевозчика падала до минимума за последние пять лет (см. график), он подорожал в 4,2 раза. «ВТБ капитал» подтвердил рекомендацию «покупать».

«Отчетность прекрасная, но есть негативные факторы, которые могут помешать повторить этот результат в 2017 г.: возможно, не будет такого сильного роста пассажиропотока, так как на операционные результаты этого года влияло перераспределение рынка после ухода «Трансаэро», к тому же крупнейшие российские конкуренты увеличивают провозные емкости, также ожидается возвращение иностранных авиакомпаний», – говорит аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик.

«Темпы роста пассажиропотока могут сохраниться: «Аэрофлот» планирует увеличение парка (предложение кресло-километров компания думает увеличить примерно на 10%). Компания ожидает восстановления рынка», – полагает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Рост пассажиропотока будет и дальше транслироваться в рост выручки и EBITDA, но рост чистой прибыли под вопросом, продолжает он, так как исключительно хороший показатель этих девяти месяцев получен в том числе благодаря единичным факторам, переоценке возвращенных авансов за самолеты (принесли «Аэрофлоту» 12,5 млрд руб., говорится в презентации к отчетности).

Чистая прибыль по итогам всего года будет меньше, так как IV квартал обычно приносит убытки, в предыдущие годы «Аэрофлот» получал в IV квартале от 7 млрд до 9 млрд руб. чистого убытка, отмечает Сахнова. Сейчас консенсус-прогноз годовой чистой прибыли составляет 23 млрд руб., но скорее всего она будет значительно выше, говорит Ворчик. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сказал президенту Владимиру Путину, что чистая прибыль в 2016 г. составит как минимум 20 млрд руб. (в 2015 г. был убыток 6,5 млрд руб.). Курмашов летом заявлял, что компания готова направить на дивиденды половину чистой прибыли и даже больше – это будет зависеть от решения правительства.

Вместе с финрезультатами заметно выросли и выплаты руководству «Аэрофлота»: члены правления, совета директоров, а также руководство летного и наземного состава получили за девять месяцев 1,1 млрд руб. (в январе – сентябре 2015 г. было 540 млн руб.). Члены правления и совета директоров, кроме того, получат по программам премирования, связанным с капитализацией компании, еще 620 млн руб. (в 2015 г. по этим программам было выплачено 144 млн руб.).