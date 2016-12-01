Petropavlovsk рефинансировал $530 млн долга

Золотодобывающая компания Petropavlovsk договорилась с банками о рефинансировании кредита на общую сумму $529,8 млн, сообщила компания. 75% этого долга приходится на ВТБ, оставшаяся часть – на Сбербанк. Эффективная ставка по ним – 8%. Предыдущая средняя эффективная ставка была сравнима по уровню с новой. ВТБ подписал соглашение о переносе срока погашения основного долга компании с 31 октября 2016 г. до 20 декабря 2016 г., сообщил представитель банка. «Мы работаем с компанией над дальнейшей реструктуризацией и планируем подписать соответствующее соглашение до конца года», – добавил он. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Инвесторов новость обрадовала. На Лондонской бирже Petropavlovsk подорожал в среду на 6,13% до $236,7 млн.

Согласно договоренностям, сроки погашения кредитов передвинуты с мая 2018 г. на сентябрь 2022 г. У компании есть возможность перенести выплаты 2019 г. на 2022 г. при определенных условиях. Они таковы: завершение строительства автоклавного проекта в 2019 г.; отношение чистого долга к EBITDA по итогам 12 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2019 г., должно быть меньше или равно 2,5; подтверждение того, что конвертируемые облигации со сроком погашения в 2020 г. будут конвертированы в акции Petropavlovsk или срок их обращения будет продлен в соответствии с новой схемой выплаты банковских кредитов.

Petropavlovsk Золотодобывающая компания

Основные акционеры – структуры Виктора Вексельберга (18,36%), Sothic Capital (10,59%), Павел Масловский (5,81%), Питер Хамбро (4,64%).

Капитализация – $236,7 млн.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $254 млн.

Прибыль – $9,2 млн.

Эти изменения учитывают производственные планы компании, генерирование денежных средств. На конец июня общий долг компании был $616 млн, чистый – $597,6 млн. В первом полугодии Petropavlovsk заработал первую с 2013 г. чистую прибыль.

Благодаря рефинансированию долга, сообщил Petropavlovsk, он сможет самостоятельно профинансировать автоклавный проект, запуск которого ожидается до конца 2018 г. Petropavlovsk создает на базе своего первого актива – Покровского рудника золотодобывающий кластер, который будет использовать флотационно-автоклавную технологию извлечения золота из упорных руд, не поддающихся обработке традиционным способом. В 2013 г. компания приостановила проект из-за негативной ситуации на рынке и финансовых сложностей. На финансирование достройки автоклава нужно $120 млн, а значит, Petropavlovsk в 2017–2018 гг. придется выбирать между финансированием новых мощностей и снижением долговой нагрузки, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Предполагалось, что будет создано совместное предприятие с красноярской компанией GMD Gold – она должна была предоставить $120 млн в обмен на контроль в автоклавном проекте. Теперь Petropavlovsk не заинтересован в этом сотрудничестве, следует из его сообщения.

Падение цен на золото и сокращение производства не позволили компании в срок начать выплаты по кредитам, поэтому договоренности о рефинансировании практически всей задолженности – большое событие для нее, говорит Сосновский. При ставке 8% компании придется платить около $40 млн в год процентов по кредиту при прогнозируемой EBITDA не менее $150 млн, добавил он.