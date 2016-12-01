ТЭК
Статья опубликована в № 4215 от 01.12.2016 под заголовком: Долги «Газпрому» растут

Долги потребителей перед ТГК-1 за год выросли на 20% до 8,8 млрд рублей

Остановить рост задолженности перед энергетиками администрация Петербурга не может
Администрация Петербурга не смогла остановить рост задолженности городских управляющих компаний
Администрация Петербурга не смогла остановить рост задолженности городских управляющих компаний
Евгений Егоров / Ведомости

Власти Петербурга не намерены гасить долги подконтрольных управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), в том числе перед структурами «Газпрома», из бюджетных средств, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Интерфаксу». По его словам, администрация также не планирует увеличивать уставный капитал УК для погашения долгов.

В конце 2015 г. Полтавченко и предправления «Газпрома» Алексей Миллер подписали протокол о сотрудничестве между городом и «Газпромом», которое предусматривало погашение просроченной задолженности перед подконтрольными «Газпрому» структурами и исключало увеличение долга. На 1 марта просроченная задолженность городских УК составляла 4,4 млрд руб. В апреле вице-губернаторы Петербурга Игорь Албин и Николай Бондаренко и заместитель предправления «Газпрома» Валерий Голубев подписали план действий по исключению роста долгов. Администрация согласилась компенсировать коммунальные платежи за принадлежащие ей пустующие помещения. Возможность погашения просроченной задолженности в плане не прописана, сообщал тогда «Ведомостям» менеджер ТГК-1.

За год задолженность потребителей Петербурга за тепловую энергию перед ПАО «ТГК-1» (на 51,79% принадлежит «Газпромэнергохолдингу») выросла на 1,5 млрд до 8,8 млрд руб., сообщила представитель компании. УК, в которых более половины уставного капитала принадлежит администрации города, должны ТГК-1 4,3 млрд руб., за год долг вырос на 500 млн руб., следует из данных ТГК-1.

Общая сумма долга управляющих компаний всем ресурсоснабжающим организациям на 1 октября 2016 г. составляла 20,2 млрд руб. Из них за тепловую энергию ТГК-1 – 4,8 млрд руб., ГУП «ТЭК СПб» – 7 млрд руб., ООО «Петербургтеплоэнерго» (100% у ОАО «Газпром теплоэнерго») – 1,2 млрд руб., по данным жилищного комитета. Долг УК с участием города – 7,5 млрд руб. Сокращен прирост задолженности – в прошлом году он составлял 18% в год, сейчас – 10%, сообщила представитель жилищного комитета. Задолженность перед РСО растет в том числе и за счет повышения тарифов, говорит она.

Государство и муниципалитеты используют долги за ресурсы как один из инструментов для смягчения социального напряжения – это нормальная практика в России, говорит партнер Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. В условиях затяжного кризиса город не стремится гасить долги перед РСО – у него есть другие проблемы, один стадион на Крестовском чего стоит, добавляет он.

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