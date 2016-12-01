Долги потребителей перед ТГК-1 за год выросли на 20% до 8,8 млрд рублей

Власти Петербурга не намерены гасить долги подконтрольных управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), в том числе перед структурами «Газпрома», из бюджетных средств, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Интерфаксу». По его словам, администрация также не планирует увеличивать уставный капитал УК для погашения долгов.

В конце 2015 г. Полтавченко и предправления «Газпрома» Алексей Миллер подписали протокол о сотрудничестве между городом и «Газпромом», которое предусматривало погашение просроченной задолженности перед подконтрольными «Газпрому» структурами и исключало увеличение долга. На 1 марта просроченная задолженность городских УК составляла 4,4 млрд руб. В апреле вице-губернаторы Петербурга Игорь Албин и Николай Бондаренко и заместитель предправления «Газпрома» Валерий Голубев подписали план действий по исключению роста долгов. Администрация согласилась компенсировать коммунальные платежи за принадлежащие ей пустующие помещения. Возможность погашения просроченной задолженности в плане не прописана, сообщал тогда «Ведомостям» менеджер ТГК-1.

За год задолженность потребителей Петербурга за тепловую энергию перед ПАО «ТГК-1» (на 51,79% принадлежит «Газпромэнергохолдингу») выросла на 1,5 млрд до 8,8 млрд руб., сообщила представитель компании. УК, в которых более половины уставного капитала принадлежит администрации города, должны ТГК-1 4,3 млрд руб., за год долг вырос на 500 млн руб., следует из данных ТГК-1.

Общая сумма долга управляющих компаний всем ресурсоснабжающим организациям на 1 октября 2016 г. составляла 20,2 млрд руб. Из них за тепловую энергию ТГК-1 – 4,8 млрд руб., ГУП «ТЭК СПб» – 7 млрд руб., ООО «Петербургтеплоэнерго» (100% у ОАО «Газпром теплоэнерго») – 1,2 млрд руб., по данным жилищного комитета. Долг УК с участием города – 7,5 млрд руб. Сокращен прирост задолженности – в прошлом году он составлял 18% в год, сейчас – 10%, сообщила представитель жилищного комитета. Задолженность перед РСО растет в том числе и за счет повышения тарифов, говорит она.

Государство и муниципалитеты используют долги за ресурсы как один из инструментов для смягчения социального напряжения – это нормальная практика в России, говорит партнер Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. В условиях затяжного кризиса город не стремится гасить долги перед РСО – у него есть другие проблемы, один стадион на Крестовском чего стоит, добавляет он.