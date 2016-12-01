«Победа» ожидает роста пассажиропотока на 35% по итогам 2016 года

Пассажиропоток авиакомпании «Победа» (дискаунтер «Аэрофлота») в этом году может увеличиться на 35% по сравнению с прошлым годом и составить 4,2 млн человек, сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков на пресс-конференции.

С начала года компания перевезла 4 млн пассажиров, за все время своего существования с декабря 2014 г. – 7,1 млн, загрузка самолетов превышает 90%, сообщил гендиректор. По его словам, в 2017 г. компания планирует купить пять самолетов Boeing 737-800 и довести парк до 17 воздушных судов.

Полеты из петербургского аэропорта «Пулково» авиакомпания начала в октябре 2015 г., с тех пор перевезено 246 000 пассажиров, говорит Калмыков. Из Петербурга «Победа» осуществляет семь рейсов по внутрироссийским направлениям. В процессе согласования рейс из Петербурга в Тбилиси, говорит Калмыков.

Тбилиси – не новое направление для «Пулково», туда уже летают две авиакомпании, поэтому в мотивационную программу, которая предусматривает льготы по тарифам аэропорта, не попадает, уточнил коммерческий директор ВВСС (управляет аэропортом «Пулково») Евгений Ильин.

Также в планах «Победы» прямые полеты из Екатеринбурга и Астрахани в Гоа в 2016–2017 гг. «Мы запросили возможность. Гоа – это 2016–2017 гг., если успеем. Если авиационные власти Индии и России проведут соответствующие документы», – говорит Калмыков.