«Газпром» остался на бирже почти один

«Газпром» в ноябре продал почти 97% от общего объема газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из презентации исполнительного директора по рынку газа СПбМТСБ Александра Петрова. Объем продаж газа в ноябре упал с 1,5 млрд куб м до 1,3 млрд куб. м.

При этом по его словам, «Газпром» выполняет постановление правительства, поставляя нужные объемы на биржу. «Наш главный вопрос должен быть сегодня обращен к другим продавцам - «Роснефти», «Новатэку» и остальным», - сказал он. Представители компаний не ответили на запросы в четверг вечером.

Развитие биржевой торговли газом стагнирует, говорит начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Задача ФАС - сделать биржевые торги газом инструментом для формирования свободных цен, чтобы уйти от тарифного регулирования. Но целевой показатель, при котором торги можно было бы назвать ликвидными, - продажа 3 млрд куб м газа в месяц - к декабрю не достигнут, констатирует он. Не организовано раскрытие информации по свободным мощностям, не принят совместный приказ ФАС и Минэнерго, добавляет Махонин.

Сужается круг покупателей - еще в июле газ на бирже приобретать было выгоднее для 47 регионов (разница с ценами ФСТ более 100 руб. за 1000 куб. м), в ноябре их осталось 16, поясняет Петров. «Мы постоянно получаем жалобы от участников биржевых торгов, которые не могут решить проблемы от учета до получения информации о пропускной способности», - недоволен Махонин. Но без «Газмпрома» сегодня биржевой торговли газом не было бы, парирует Петров.

За два года работы биржевых торгов газом «Газпром» продал 24 млрд куб м, 63% всех продаж на бирже, сообщил зампред правления концерна Валерий Голубев. «Газпром» видит перспективы расширения форматов поставок, количества балансовых пунктов, говорит он. Нужно решить ряд вопросов, в том числе о перепродаже газа, адресных сделках. «Газпром» готов взять на себя роль балансировщика на российском рынке, заявил Голубев.

«Роснефть» два месяца не предлагала газ на биржу, говорит ведущей аналитик «Алгоритм топливный интегратор» Виктор Костюков. У компании сейчас нет свободных ресурсов, утверждают участники торгов.

В ноябре на бирже было три продавца, количество покупателей уменьшилось с 61 до 58, говорит Костюков. Определяя биржевые цены, «Газпром» выдавливает потенциальных покупателей из биржевого оборота, считает он. Экономическая эффективность закупок газа на бирже против тарифов ФСТ за полгода снизилась с 10% до 2%, что по мнению участников биржи не окупает проблем, связанных с отказом от прямых договоров с региональными дочками монополиста, оценивает он. Внебиржевые контракты предлагают отсрочку и цены ниже, согласен руководитель департамента товарных рынков «БКС Брокер» Дмитрий Шувалов. Бирже нужно конкурировать не только за счет цены - нужны виртуальный хаб и такие тарифы на транспортировку, чтобы привлечь больше независимых производителей и покупателей на биржу, полагает он. Сейчас бирже не хватает состязательности, нет условий для формирования рыночных интикаторов, заключает Костюков.